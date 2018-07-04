Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Doğuş, San Antonio Spurs'ten Joffrey Lauvergne'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

F.Bahçe'nin açıklaması şöyle;

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa basketbolunun en önemli uzun oyuncularından biri olarak kabul edilen ve son olarak NBA’de San Antonio Spurs forması giyen Fransız pivot Joffrey Lauvergne ile 2019-2020 sezonunun sonuna dek anlaşmaya vardı.



Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımız, kadrosunu San Antonio Spurs’un başarılı pivotu Joffrey Lauvergne ile güçlendirdi.



2.11 boyunda olan ve 4-5 numaralı pozisyonlarda forma giyebilen başarılı oyuncu, yeni sezondan itibaren Fenerbahçe’nin başarısı için mücadele edecek.



Oyuncumuza Fenerbahçe’ye hoş geldin diyor, yarıştığı ‘her kulvarda’ şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımımızda başarılar diliyoruz.' denildi.



Lauvergne: Merhaba Fenerbahçe taraftarı



Ayrıca yıldız oyuncu da video paylaşarak tranferi açıklamıştı. Lauvergne'nin mesajı ise şöyle: "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Gelecek sezon takımla birlikte parkede olacağımı açıklamaktan gurur duyuyorum. Yeni sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum."

Yıldız oyuncu NBA ekibi San Antonio Spurs'te forma giyiyordu.