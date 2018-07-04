Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nın üçüncü gününde korta çıkan Roger Federer, dünya klasmanında 73. sırada yer alan Slovak Lukas Lacko ile karşılaştı. Toplam 90 dakika süren maçı 6-4, 6-4 ve 6-1'lik setlerle kazanan İsviçreli tenisçi, üçüncü tura yükseldi.

CAROLINE WOZNIACKI VEDA ETTİ

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Danimarkalı Caroline Wozniacki, Rus Ekaterina Makarova'ya 6-4, 1-6 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenilerek ikinci turda elenmekten kurtulamadı.

Wimbledon'da 7 şampiyonluğu bulunan ABD'li Serena Williams, ikinci tur mücadelesinde Bulgar Viktoriya Tomova'yı 6-1 ve 6-4'lük setlerle turnuva dışında bıraktı.

7 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova, Belaruslu Victoria Azarenka'yı 6-3'lük setlerle 2-0, kariyerinde 5 Wimbledon şmapiyonluğu bulunan ABD'li Venus Williams da Rumen Alexandra Dulgheru'yu 4-6, 6-0 ve 6-1'lik setlerle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. (Habertürk)