Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son şampiyon Galatasaray’ın 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih ve Montrö kentlerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek. Sarı kırmızılı ekibin Zürih ve Montrö'de yapacağı maçların tarihleri ve antrenmanların programı belli oldu.

İŞTE GALATASARAY'IN HAZIRLIK KARŞILAŞMALARI

Galatasaray'dan yapılan açıklama:

Galatasaray Futbol Takımı’nın 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih ve Montrö kentlerinde yapacağı maçların tarihleri ve antrenmanların programı belli oldu.

İsviçre kampı dâhilinde ilk olarak 7 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 11.30’da sponsorumuz Türk Hava Yolları’na ait bir özel uçuşla Zürih’e hareket edecek olan Galatasaray, 16 Temmuz 2018 Pazartesi gününe dek hazırlıklarını bu kentte sürdürecek. Takımımız, İsviçre’deki ilk kampta 13 Temmuz 2018 Cuma günü programı daha sonra açıklanacak olan bir dostluk karşılaşmasına çıkacak.

Takımımız, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü ise Zürih’ten Montrö’ye geçerek yurt dışı hazırlık kampının ikinci kısmına başlayacak. Galatasaray, kampın bu bölümünde iki dostluk maçına çıkacak. İlk olarak 18 Temmuz 2018 Çarşamba günü Hollanda’dan PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan takımımız, 21 Temmuz 2018 günü İspanya temsilcisi Valencia ile mücadele edecek. Bu karşılaşmanın ardından yurt dışı kampı sona erecek ve yeni sezon hazırlıkları sürdürülmek üzere aynı akşam İstanbul’a dönülecek. PSV ve Valencia maçlarının oynanacağı tam programı ile bilgiler ise daha sonra paylaşılacak.

Not: Antrenman saatleri, İsviçre’deki yerel saate (GMT+2) göre paylaşılmıştır. İsviçre, Türkiye’ye göre zaman diliminde bir saat geride bulunmaktadır.