Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. A Spor'un haberine göre sarı kırmızılılar son olarak Meksikalı stoper Diego Reyes ile temasa geçti. Meksika Milli Takımı'nda da oynayann 25 yaşındaki Diego Reyes'in bonservisi elinde bulunuyor.

2012'nin Aralık ayında Porto tarafından Meksika Futbol Ligi ekibi Club America'dan 7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen Reyes, Portekiz ekibinde geçirdiği ilk üç sezonunda düzenli olarak forma şansı bulamaması üzerine ilk olarak 2016'da Real Sociedad ardından 2017'de Espanyol'a kiralık olarak gönderildi.

30 Haziran 2017 tarihinde Espanyol ile olan kiralık sözleşmesi sona eren ve Porto'ya geri dönen Reyes'in, 1 Temmuz 2018 tarihi itibaiyle Porto ile olan sözleşmesi sona erdi ve bonservisini eline aldı.

DİEGO REYES KİMDİR?

19 Eylül 1992 doğumlu olan Diego Reyes, 1.90 boyunda ve stoper bölgesinde forma giyiyor. Ülkesinde CF America takımında yetişen Diego Reyes, daha sonra 2013 yılında Porto'ya transfer oldu. Real Sociedad ve Espanyol takımlarında kiralık olarak forma giydi. Kariyerinde 227 maça çıkan Diego Reyes, 12 gol atıp, 1 asist gerçekleştirdi.

Diego Reyes, 1 Temmuz 2018 itibariyle Porto ile sözleşmesini yenilemediği için serbest kaldı.