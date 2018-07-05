60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Kahramanmaraş Belediyesi'nin sporcusu Hamza Alaca ilk turdan itibaren rakiplerine minderi adeta dar etti. Son olarak finalde Yunanistan’dan Georgios Koumioumtsidis’le karşılaşan Hamza muhteşem bir oyun sonunda rakibini 2:30’ dakikada 10-0 sayı tuşu ile yenerek Dünya şampiyonu oldu. Bu sonuçla Türkiye 5 yıl aradan sonra Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda serbest stilde ilk altın madalyasını kazanmış oldu. Türkiye, serbest stilde en son altın madalyasını 2013 yılında Selim Kozan’la kazanmıştı. 92 kiloda bir diğer altın madalya umudumuz Ömer Ağtaş ise finalde Asya şampiyonu İranlı güreşçi Alireza Abdollahi‘ye şanssız bir şekilde yenilerek gümüş madalyada kaldı ve tarihi bir başarıyı kıl payı kaçırmış oldu. Şampiyonada ayrıca Ahmet Yücel de bronz madalya kazandı. Böylelikle Serbest Güreş Takımı 1 altın 1 gümüş 1 bronz toplam 3 madalya kazanmış oldu.
Dünya Yıldızlar Serbest Şampiyonası'nda Hamza Alaca tarih yazdı
05.07.2018 - 02:17 | Son Güncelleme: 05.07.2018 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hırvatistan’ın Zagrep kentinde devam eden Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda Hamza Alaca, altın madalya kazanarak tarihi bir başarının altına imza attı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası,şampiyon,
570152 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/570152.aspx
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Başakşehir
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22
6
6
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5
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9
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Göztepe
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49
50
-1
49
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Sivasspor
34
14
7
13
45
53
-8
49
8
Kasımpaşa
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13
7
14
57
58
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46
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34
12
8
14
44
55
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Malatyaspor
34
11
10
13
38
45
-7
43
11
Akhisar Bld.Spor
34
11
9
14
44
53
-9
42
12
Alanyaspor
34
11
7
16
55
59
-4
40
13
Bursaspor
34
11
6
17
43
48
-5
39
14
Antalyaspor
34
10
8
16
40
59
-19
38
15
Konyaspor
34
9
9
16
38
42
-4
36
16
Osmanlıspor
34
8
9
17
49
60
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33
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8
9
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37
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3
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G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
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Çaykur Rizespor
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20
9
5
68
38
30
69
2
Ankaragücü
34
18
9
7
55
34
21
63
3
Boluspor
34
18
6
10
53
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Ümraniyespor
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8
9
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35
14
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Gaziantep BB
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8
11
57
38
19
53
6
Erzurum BB
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11
9
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44
12
53
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3
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31
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-49
12
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Gaziantepspor
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2
4
28
18
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-82
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