Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya’da devam eden Trabzonspor’da genel koordinatör Özkan Sümer konuştu... Yönetim ve teknik direktör Ünal Karaman ile koordineli çalışan Sümer, transfer hakkında bilgi verip alacakları oyuncu sayısını açıkladı... “Üç transfer yapmayı planlıyoruz” diyen Sümer “En kısa zamanda bir defans oyuncunu kampa getirme niyetindeyiz. Sonrasında da bir defans oyuncusu daha alacağız ve kanat forvet takviyesiyle transferi kapatmak istiyoruz” diye konuştu. Kadrodaki olası değişimlere karşı transfer politikalarını revize edebileceklerini de vurgulayan Sümer “Dünya Kupası’nda takip ettiğimiz oyuncular var ancak izlediğimiz oyuncuların maçlarını tekrar tekrar izlemek istiyoruz. Mali durumlar transferde engel oluşturuyor” ifadesini kullandı.

Gençlere dikkat!

Bordo-mavililerde Bero Vitesse’ye giderken Aytaç Kara’nın da sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmişti. Uğur Demirok, Tomas Hubocan, Jan Durica ve Dame N’Doye ile de yolları ayıran Karadeniz ekibinde gözler genç futbolcularda. Altyapıdan birçok ismi Slovenya’ya götüren Ünal Karaman, gençleri A takıma kazandırma düşüncesinde. Zaten o gençlerin de önlerinde Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı gibi değerler var. Tüzüğünü de değiştiren ve artık olası zararda mecut yönetimi de sorumlu tutan Ahmet Ağaoğlu yönetimi bu sezonu idareli geçip ekonomisini belli bir düzene sokmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman da yönetimin bu anlayışına saygı duyup ona göre plan ve kadro mühendisliği yapıyor.