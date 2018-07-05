Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Transferde şu ana kadar beklenen hamleleri yapamayan Beşiktaş’ın gündemine bir isim daha girdi. Menajerler 10 numara arayan siyah-beyazlı ekibe, Kolombiyalı Juan Quintero’yu önerdi. Bayern Münih’in yıldızı James Rodriguez’in sakatlanması üzerine Dünya Kupası’nda forma şansı bulan 25 yaşındaki oyuncu, sergilediği performansla göz doldurmuştu. Menajerlerin Beşiktaş’a önerdiği Quintero’nun Porto ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Portekiz ekibi Dünya Kupası’nda başarılı maçlar çıkaran oyuncu için 10 milyon avro istiyor. Siyah-beyazlıların ise ilk etapta 5 milyon avroluk teklif yapacağı öğrenildi. Öte yandan Kolombiyalı yıldızın da Şampiyonlar Ligi’nde isim yapması ve Avrupa kupalarında mücadele edecek olması sebebiyle Beşiktaş’ta oynamaya sıcak baktığı da gelen bilgiler arasında.

Akbaba gözden çıktı

Porto Kulübü son 3 sezondur kiraladığı oyuncuyu elden çıkarmakta kararlı. Bu yüzden Beşiktaş’la yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor. Bu arada Teknik Direktör Şenol Güneş’in de Quintero’yu çok istediği öğrenildi. Tecrübeli çalıştırıcı, forvet arkasında görev yapmasının yanı sıra, pas oyununa olan yatkınlığı ve özellikle sağ kanatta da oynayabilmesi sebebiyle Quintero’nun alınması için yönetime baskı yapıyor. Hatta Şenol Hoca, Quintero için bir süredir transferi için uğraşılan Emre Akbaba’yı bile gözde çıkarmış durumda. Başarılı teknik adamın, yöneticilerle yaptığı görüşmede tercihini Quintero’dan yana kullandığı öğrenildi. Kolombiya’nın Dünya Kupası’na ikinci turda veda etmesinin ardından Beşiktaş ile Porto kulübü arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.