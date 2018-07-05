Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

UEFA’nın yeni yaptırımlarına göre ekonomik anlamda eli kolu bağlı olan Galatasaray’da en çok merak edilen konu transfer... Kimler gidecek kimler gelecek? Eski dönemlere göre o kadar uçak inip kalkmıyor. Ancak bekleme salonunda hem gidecekler hem de gelecekler adına hareketlilik söz konusu. Galatasaray’da Fatih Terim’in yolunu gözlediği iki isim var. Eski aslan Badou Ndiaye ve Kasımpaşa forması giyen Trezeguet. Her ne kadar ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ilgilenmediklerini söylese de “İnşallah Galatasaray’a transferim gerçekleşir” diyen Mısırlı oyuncu “Aslan” olacak gibi görünüyor. Ndiaye konusunda ise Stoke City ile pazarlıklar devam ediyor.

Teklifler bekleniyor

Geçelim ayrılık peronuna... Eldeki yıldızlarını satıp transfer için bütçe oluşturmak isteyen yönetimin elindeki en önemli vitrin Garry Rodrigues. Kanat oyuncusu için en ciddi teklif Spartak Moskova’dan geldi. Rus ekibi 9 milyon avroluk bonservis bedeli önerdi ancak Galatasaray yönetimi rakamı az bulduğu için olumsuz cevap verdi. 15 milyon avro civarında bir rakam düşünen Mustafa Cengiz yönetiminin elden çıkarmak istediği bir diğer isim ise Younes Belhanda... Dünya Kupası’nda boy gösteren Belhanda’nın etiket fiyatı da 15 milyon avro olarak belirlendi. İkili konusunda somut bir gelişme yok. Zaten Galatasaray yönetimi, alışta da satışta da “mecbur” havası estirmeden “tok alıcı-satıcı” rolünü benimsiyor.