Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik adam değişimi için “İyi bir hoca ayrıldı (Aykut Kocaman), yerine başka iyi bir hoca (Phillip Cocu) koltuğu devraldı. Geçmişi başarılarla dolu bir antrenör. Çok sıcakkanlı. Her şeyi konuşan ve herkese yardım etmeye çalışan bir kişilik diyebilirim. İnşallah, sezon sonuna kadar da her şey böyle devam eder” diyen Topal taraftarın ilgisini ayrı yere koydu. Kaptan 40 bine yakın kombine satışı için “Taraftarlarımızın bu yaklaşımları bizleri çok mutlu ediyor hem de çok heyecanlandırıyor. Onlar olmadığı zaman bizler de sahada olamayabiliyoruz. Taraftarlarımız desteklerini verdiği, tribünleri doldurduğu zaman hiçbir rakibin kolay kolay bu stattan çıkabileceğini düşünmüyorum. Biz de bu desteği özlemiştik” dedi.

Geçmişle yaşanmaz

Yönetim değişikliğini de yorumlayan Mehmet Topal “Beklentiler üst düzeyde. Oyuncular olarak da bunun bilincindeyiz. Bu sene takım hâlinde daha çok konsantrasyon sağlamamız gerekiyor. Herkesin biraz daha fazla biraz daha özverili olması gerektiğini düşünüyorum. Beklentilerin altında kalmamamız gerekiyor. Biz oyuncular olarak bunların farkındayız” dedi. Şampiyonlar Ligi’ne katılmaları gerektiğini de ifade eden Topal “Uzun zamandır UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılamamak, hiç alışık olmadığımız bir şey. Bunun için tüm camiamızdan özür dileriz. Artık geçmişle de yaşamamamız gerekiyor. Önümüzde yeni bir sayfa açıldı. Şampiyonlar Ligi’ne katılmak için ön eleme maçları oynayacağız. Ön eleme maçlarına en iyi şekilde hazırlanıp Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı hedefliyoruz” dedi.