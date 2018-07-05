Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’da bir garip Dünya Kupası izliyoruz! Günümüz teknolojinin de VAR sistemiyle devreye sokulduğu futbol ikliminde kimi ülkeler soğuk kimileri ise sıcak rüzgârlar estiriyor. Soğuk ülkelerin futbolları da savunma odaklı olduğu için futbolseverlere soğuk geliyor. Mesela Rusya... Mesela İsveç... Favorilerin ilk ve ikinci turlarda elendiği dünyanın en büyük organizasyonunda şu ana kadar herkesin takdir ettiği alkış tuttuğu ve izlemekten keyif aldığı bir ülke var. O da son 10 yılda büyük bir çıkış gösteren ve şu anda meyve vermeye başlayan Belçika... Roberto Martinez’in takımı bize hücumun nasıl yapılacağını gösterirken ikinci turda bir de müthiş geri dönüşe imzasını attı.

Duran top ustası!

Japonya karşısında maçın bitimine 22 dakika kala 2-0 geride olmasına rağmen turu Nacer Chadli’nin son saniyede attığı golle geçen Belçika, 1970’de İngiltere’ye karşı bunu başaran Batı Almanya’dan beri Dünya Kupası’ndaki bir eleme maçında 2 fark geriden gelerek kazanan ilk takım olmayı başardı. Ki aynı Belçika 12 golle kupanın en golcü takımı durumunda. Belçika’yı 9’ar gollü İngiltere ve ev sahibi Rusya takip ederken, 8 gollü Hırvatistan da hücum performansıyla göz doldurdu. Her ne kadar sergiledikleri futbol fazla beğenilmese de İngiltere attığı 3 duran top golüyle turnuvanın duran topları en iyi kullanan takımı oldu.