Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uruguay ile Fransa maçı canlı skor kaç kaç ve Uruguay ile Fransa maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki burada yer alıyor. Dünya Kupası çeyrek final maçında Uruguay ile Fransa karşı karşıya geliyorr. Futbolseverler ise Uruguay Fransa maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ve Uruguay Fransa maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Uruguay, Dünya Kupasında Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır ile A Grubun mücadele ederek 3 maçta 3 galibiyet aldı ve 9 puanla grubu lider olarak tamamlamıştı. Son 16 turunda da Portekiz'i 2-1 yenerek turnuvanın dışına iterek çeyrek finale adını yazdırmıştı. Fransa ise C Grubunda Danimarka, Peru ve Avustralya ile oynadığı maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puanla son 16'ya çıkmış, burada da Arjantin'i 4-3 yenerek çeyrek finale adını yazdırmayı başarmıştı. Yarı final için mücadele edecek her iki takım da mücadeleden galibiyetle ayrılmanın hesabını yapıyor. Uruguay Fransa maçının şifresiz canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr adresinde yer alıyor.

Uruguay-Fransa maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Uruguay ile Fransa'nın kozlarını paylaşacağı mücadele Cuma günü Nizhny Novgorod Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak. Büyük bir heyecana sahne olacak maç naklen TRT 1'den yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı anlatımı turkiyegazetesi.com.tr'de olacak.

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde yarın karşılaşacak Uruguay ile Fransa arasındaki rekabette ilk maç 94 yıl önce oynandı. İlk maç 1924'te Uruguay ile Fransa, tarihteki ilk maçlarını 1 Haziran 1924'te oynadı. Fransa'nın başkenti Paris'te oynanan olimpiyat oyunları çeyrek final maçında, Uruguay ilk yarısını da 2-1 önde geçtiği mücadeleyi 5-1 kazandı.Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç olmasının yanı sıra, iki takım arasındaki en farklı ve en gollü mücadele olarak da tarihe geçti.

Rekabette Uruguay önde



İki ekip yarın oynayacakları mücadele ile aralarındaki 9. maça çıkacak. Geride kalan 8 maça bakıldığında Uruguay'ın üstünlüğü görülüyor.

Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 8 karşılaşmada Uruguay 3 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Fransa yalnızca 1 galibiyet elde edebildi, 4 maç ise beraberlikle sona erdi.

Uruguay'ın attığı 8 gole, Fransa 4 golle karşılık verdi.

Fransa'nın tek galibiyeti



Fransa, Uruguay karşısındaki tek galibiyetini 1985'te elde etti. Başkent Paris'te oynanan hazırlık mücadelesinde ev sahibi ekip, ilk yarısını da 1-0 önde tamamladığı karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başardı. Michel Platini'nin kaptanlığını yaptığı Fransa'nın gollerini Dominique Rocheteau ve Jose Toure'den attı. Bu karşılaşma aynı zamanda Fransa'nın, Uruguay'a 2 gol attığı tek karşılaşma da oldu.

Fransa'nın Uruguay şanssızlığı



Uruguay ile ilk kez bir çeyrek final mücadelesine çıkacak Fransa, rakibiyle Dünya Kupası'nda 3 kez grup aşamasında karşı karşıya geldi. Fransa, Uruguay ile yer aldığı 3 şampiyonada da (1966, 2002 ve 2010) grubunu 1 puan ile son sırada tamamlayarak elendi. Uruguay ise Fransa ile yer aldığı 3 şampiyonanın birinde gruptan çıkamazken, 2 kez grup aşamasını geçmeyi başardı.

Golsüz maçlar



İki takım arasında 2002 ve 2012 arasındaki 10 yıllık süreçte oynanan 4 maç da 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Japonya ve Güney Kore'nin birlikte ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası gruplarında Uruguay ile Fransa'nın oynadığı mücadele gol sesi çıkmadı.

Şampiyonada iki ekip de sürpriz bir şekilde gruptan çıkamadı. Uruguay 2 puanla 3. sırada kalırken, Fransa da 1 puanla şampiyonaya veda etti. Gruptan çıkan ekipler ise 7 puanlı Danimarka ve 5 puan ile Senegal oldu. Bu mücadeleden 6 yıl sonra Fransa'da oynanan hazırlık karşılaşması da 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İki ekip 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda da aynı grupta yer aldı. Bu maçta da iki ekip gol atmayı başaramadı. Uruguay'ın 7 puan ile lider bitirdiği grubu, Meksika 4 puanla ikinci, Güney Afrika aynı puan ve averajla üçüncü, Fransa ise 1 puanla son sırada bitirdi. Fransa'da 2012'de oynanan hazırlık mücadelesi de yine aynı sonuçla bitti.

Golsüz maçları Suarez bitirdi



Uruguay ile Fransa son olarak 5 yıl önce karşılaştı.Rekabette, Uruguay'da oynanan ilk karşılaşma olma özelliğini de taşıyan maçı, ev sahibi ekip 1-0 kazandı.İki takım arasında 4 maçlık golsüz serinin de sona ermesi anlamına gelen golü atan isim 50. dakikada fileleri havalandıran Luis Suarez oldu.