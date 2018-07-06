Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Sportif Direktör Damien Comolli’nin en büyük transferi olması beklenen Jack Wilshere için her geçen gün rakipler çoğalıyor. Arsenal ile sözleşmesi sona erdikten sonra bonservisi boşa çıkan yıldız oyuncu için son olarak West Ham da devreye girdi. Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yaklaşan ancak kendisine gelebilecek teklifleri görmek için süre isteyen orta saha oyuncusunu elden kaçırmak istemeyen sarı-lacivertliler Ada’ya giderek yüz yüze bir görüşme daha yapmayı planladığı öğrenildi.



En iyi teklif Fener’den

Wilshere’ı ikna etmek için Arsenal’in eski menajeri Arsene Wenger ve eski genel menajeri David Dean’ı da devreye sokan Fenerbahçe, son görüşmede transferi bitirmeyi umuyor. Sarı-lacivertlilerin İngiliz futbolcuya yıllık 4 milyon avro net ücret teklif ettiği belirtildi. Sportif Direktör Comolli, Londra’da yapılacak görüşmede, bonservisi elinde olan oyuncuya verecekleri imza parasını da 3 milyon avroya çıkardıklarını söyleyerek transferi noktalamaya çalışacak. Wilshere’a şu ana kadar en iyi teklifi Fenerbahçe’nin yaptığı belirtildi.

Giuliano dönmek istiyor

F.Bahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Giuliano ülkesine dönmek istiyor. Brezilya takımlarından Flamengo’nun yıldız oyuncuya talip olduğu öğrenilirken, sarı-lacivertli yönetimin 10 milyon avro civarında teklif gelmesi hâlinde Giuliano’nun gidişine onay vereceği öğrenildi.



Fener’den Pasalic’e kanca

Geçen sezonu Spartak Moskova’da kiralık olarak geçiren Chelsea’nin Hırvat orta saha oyuncusu Mario Pasalic, Damien Comolli’nin transfer listesine girdi. Sarı-lacivertliler, Fiorentina’nın da talip olduğu yıldız oyuncuyu ikna etmek için eski futbolcusu Milan Rapaic’i devreye soktu.



Biz de çok heyecanlıyız

Fenerbahçe’nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada en az taraftarlar kadar yeni sezonu iple çektiklerini söyledi. Kulüpte büyük değişimler olduğunu belirten Skrtel “Kombineler tükenmiş. Taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz” dedi.