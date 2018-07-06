Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’da yeni sezon hazırlıkları devam ederken, kamp öncesi Florya’da hırsıyla en çok göze batan isimlerin başında Bafetimbi Gomis geliyor. Geçen sezon Süper Lig’in 29 golle gol kralı olan Fransız futbolcu, toplamda ise 32 gole ulaşmıştı. Gomis önümüzdeki sezon da gollerine kaldığı yerden devam edeceğini söyledi. Son derece diri gözüken ve kondisyon çalışmalarında hep zirvedekiler arasında yer alan tecrübeli santrfor, yeni sezonda gol hedefini en az 35 olarak belirledi. Geçen yıl toplamda 40 maçta forma giyen ve sadece 1 lig maçını kaçıran Gomis’in iştahını Şampiyonlar Ligi daha da kabartıyor.

Rekabete hazırız

Geçen sezon takım olarak Avrupa kupalarında yer almadıklarını hatırlatan Gomis, bu kulvarda oynayacakları maçlarla birlikte daha fazla gole ulaşacağını düşünüyor. Atacağı gollerle yine takımın şampiyonluğuna katkı sağlamak istediğini belirten yıldız oyuncu, “Bu sefer hedefim en az 35 gol atmak. Geçen sezonki performansımın altında kalmak istemiyorum” ifadelerini kullandı. Rodrigues’le çok iyi bir uyum yakalayan Gomis, önümüzdeki sezon da takım olarak büyük başarılar elde etmeyi düşlediklerini söyledi. Takım olarak rekabete hazır olduklarını söyleyen Gomis, “Hem ligde hem de Avrupa’da bizi zorlu bir sürecin beklediğini biliyoruz. Biz de hazır olmak için çok çalışıyoruz” diye konuştu.

Linnes’e kapı kapalı

İtalya Ligi takımlarından Chievo’nun Galatasaray’ın Norveçli sağ beki Martin Linnes için 2 milyon avro teklif ettiği belirtildi. Ancak Fatih Terim, Linnes’in gidişine sıcak bakmadı. Sarı-kırmızılı yönetim de İtalyanlara “5 milyon avrodan aşağı olmaz” cevabını verdi.

Aboubakar bombası

Portekiz basını, Beşiktaş’ın eski yıldızı Vincent Aboubakar ile ilgili bomba bir iddia ortaya attı. Buna göre Galatasaray, Kamerunlu golcüyü transfer edebilmek için devreye girdi. Sarı-kırmızılıların tıpkı Beşiktaş gibi yıldız futbolcuyu kiralık olarak renklerine bağlamak istediği belirtildi.



Shaqiri çok zor

Fatih Terim’in yıllardır çok beğendiği Xherdan Shaqiri’nin Dünya Kupası’nda büyük çıkış yapması, zor olan transferi daha da zorlaştırdı. Yine de sarı-kırmızılılar nabız yoklamayı sürdürürken, Manchester United’ın da İsviçreli için devreye 13,5 milyon avro teklif ettiği öğrenildi.