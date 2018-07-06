Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Slovakya kampında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bunlardan en önemlisi Şenol Güneş’in ‘İstenmeyen adam’ ilan ettiği Alvaro Negredo hakkında oldu. Teknik Direktör Güneş, geçtiğimiz günlerde basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendi ağzından Negredo için aynen şu sözleri kullanmıştı: “Negredo tesislere geldi. ‘İdmana çıkmana gerek yok’ dedim. Kampa da gelmesin. Ne yapacak orada? Çocuk boşu boşuna oyalanmasın oralarda” demişti. Güneş daha sonra yıllık ücretinin fazla olmasından (4,3 milyon avro) dolayı da Negredo’yu istemediğini belirtmişti. Ancak Fikret Orman dün yaptığı açıklama ile Şenol Hoca ile aralarında yeni bir krizi patlatmış oldu. Orman, “Negredo’yu çok seviyoruz. Geçen sene talihsiz goller kaçırdı ama performansından memnunuz. Sakatlığından dolayı kampa katılmadı” şeklinde bir açıklamada bulundu.



Önemli bir şahsiyet

Şenol Güneş’in âdeta kapı dışarı ettiği İspanyol futbolcuya sahip çıkmaya devam eden Fikret Orman, “Negredo çok kaliteli bir oyuncu. Başarılı bir kariyere sahip bir futbolcu ve önemli bir şahsiyet. Beşiktaş’ın da taraftarın da hocanın da çok sevdiği bir oyuncu. İspanyol oyuncular Türkiye’de bazı problemler yaşayabiliyor. Fenerbahçe’ye zamanında gol kralı (David Guiza) geldi. Bizim dönemimizde santrfora çok önemli oyuncular geldi. Beklentiler çok yükseldi. Negredo’nun çalışmasından çok memnun kaldık. Gol konusunda sıkıntılar yaşadık ama bu Negredo’nun kötü bir oyuncu olduğu anlamına gelmez” dedi. Başkan Orman ayrıca maliyet açısından daralmak durumunda olduklarını hatırlatarak, iyi bir teklif gelmesi hâlinde İspanyol golcünün transferini değerlendirebileceklerini de sözlerine ekledi.

Vida ve Babel satılık değil

Başkan Orman, satışı konuşulan Vida ve Babel hakkında da açıklamalarda bulundu. Orman, “Vida ve Babel’i satmıyoruz. Vida’ya birçok teklif var ama satmayı düşünmüyoruz. Onun performansından memnunuz. Babel’i de satmayı düşünmüyoruz” ifadelerini kullandı. Ancak Başkan’ın bu sözleri fiyat yükseltme politikası olarak yorumlandı. Portekizli yıldız Quaresma’ya da teklifler olduğunu hatırlatan Orman, “Onun da ayrılmasını istemiyoruz. Astronomik bir teklif gelmedikçe satmayı düşünmüyoruz. Quaresma’ya böyle bir teklif gelirse yapacak bir şeyimiz yok” dedi.

Ah şu G.Saray maçı!

Siyah-beyazlıların tecrübeli kalecisi Fabri, geçen sezon Beşiktaş’ın şampiyonluk şansını kaybettiği Galatasaray maçını tekrar oynamak istediğini söyledi. İspanyol eldiven yaptığı açıklamada Galatasaray maçında iyi oynayan taraf olmalarına rağmen kaçırdıkları goller sebebiyle yenildiklerini ve şampiyonluğu da kaybettiklerini söyledi. Yeni sezon hakkında da beklentilerini dile getiren, Fabri, “Amacımız hepimizin performansını daha üst seviyelere çıkarmak. Avrupa Ligi elemesini geçmek ve gruplara kalmak. Lig bizim için çok önemli. İyi bir performans koyarak ligi kazanmak istiyoruz” dedi. Öte yandan Dünya Kupası’nda herhangi bir favorisini olmadığını belirten başarılı eldiven, “Hak eden kazansın. Vida’ya şans diliyorum” diye konuştu.

Larin alışamadı

Yeni sezonda Beşiktaş’ın gol umutlarından biri olan Cyle Larin, İstanbul’a uyum süreciyle ilgili bir anısını anlattı. İstanbul’un çok güzel bir şehir olduğunu ancak trafikte çok zorlandığını belirten Kanadalı futbolcunun ağzından çok şaşırdığı anısı öyle: “İnsanların burada araba kullanma şekil Amerika’dan tamamen farklı. Mesela bir defasında önümdeki arabalardan biri girişi kaçırdı ve 100-150 metre gitti. Girişi kaçırdığını farkedince 100-150 metre geri gelerek girmesi gereken yerden girdi. Ben şoke oldum tabii”...