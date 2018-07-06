Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kameni’yi göndermeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Ospina transferi gündemin en önemli maddelerinden birisi oldu. Geçtiğimiz hafta Rusya’ya gidip, Kolombiya Milli Takımı’nda bulunan Ospina ile yüz yüze görüşen Fenerbahçe yetkilileri, bu kez de 29 yaşındaki yıldız eldivenin menajerini İstanbul’a getirdi. Sözleşmenin detayları konuşulurken, temasların oldukça pozitif şekilde ilerlediği öğrenildi.

ARSENAL SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe, 2 sezondur radarda olan Ospina’yı bu kez bitirmek istiyor. 3 yıllık anlaşma üzerinden görüşmeler sürerken, Arsenal da uygun bir bonservis bedeliyle Kolombiyalı kaleciyi göndermeye sıcak bakıyor. Londra ekibinin Leno’yu transfer etmesinin ardından mevcut kadroda 3. kaleci durumuna düşen Ospina’nın, Arsenal ile 1 senelik mukavelesi kaldı. Yönetimin hedefi, önümüzdeki haftaya kadar Ospina transferini sonuçlandırmak. Kolombiya’nın Dünya Kupası’na veda etmesinin ardından Ospina’nın talipleri artarken, son olarak Arjantin ekibi Boca Juniors devreye girmişti.

VOLKAN BİLMECESİ

17 yıldır Fenerbahçe’de görev yapan Volkan Demirel’in geleceği belirsizliğini koruyor. Yönetimin indirim talebine olumlu karşılık vermesine rağmen henüz kulübe çağrılmayan 36 yaşındaki kaleci, haber bekliyor. Sarı- Lacivertliler yeni sezon hazırlıklarını Samandıra’da hız kesmeden devam ederken, henüz sözleşme imzalamayan Volkan ise bireysel antrenör eşliğinde çalışıyor. (Fanatik)