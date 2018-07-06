Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin transfer listesindeki en önemli isimlerden olan Jack Wilshere, Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile anlaştı. The Guardian gazetesi paylaştığı haberde Wilshere'in perşembe günü West Ham için sağlık kontrolünden geçtiğini okuyucularına duyurdu. Sky Sports ise son dakika olarak geçtiği haberde Wilshere'ın West Ham ile anlaşmaya çok yakın olduğunu belirtti.

15 MİLYON STERLİN ÖNERMİŞTİ

West Ham United teknik direktörü Manuel Pellegrini’nin Wilshere ile bizzat görüşerek ilk 11 garantisinin yanı sıra kendisine 3 yıllık sözleşme ve her yıl için 15 milyon sterlin önerdiği ortaya çıkmıştı.

FENERBAHÇE'DEN SÜRE İSTEMİŞTİ

Fenerbahçe'nin İstanbul'a getirdiği Jack Wilshere'ın kendisi için ev baktığı ve Fenerbahçe'yle söz kestiği iddia edilmişti. Fenerbahçe'nin teklifine olumlu yaklaşan Wilshere, son kararını vermek için süre istemişti.