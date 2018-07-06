Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brezilya Belçika maçı canlı skor kaç kaç ve Brezilya ile Belçika maçı TRT 1 şifresiz canlı izle linki burada yer alıyor. Dünya Kupası çeyrek final maçında Brezilya ile Belçika karşı karşıya geliyorr. Futbolseverler ise Brezilya Belçika maçı TRT 1 şifresiz canlı izle ve Brezilya Belçika maçı canlı skor kaç kaç gibi detayları araştırıyor. Grubunu lider olarak tamamlayarak son 16'ya yükselen Brezilya, Meksika'yı 2-0'lik skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti. Belçika ise 2-0 geriye düştüğü Japonya karşılaşmasında müthiş bir geri dönüş yapmış ve 3-2'lik galibiyetle adını çeyrek finale yazdırmıştı. Peki Brezilya - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Yanıtlar türkiyegazetesi.com.tr'de sizlerle buluşuyor.

BREZİLYA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde bugün karşılaşacak Brezilya ile Belçika tarihlerinde 5. kez birbirlerine rakip olacak. Kazan Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği Brezilya-Belçika karşılaşması saat 21.00'de başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

BREZİLYA - BELÇİKA 5. KEZ KARŞI KARŞIYA!

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Brezilya'nın üstünlüğü bulunuyor. Brezilya ile Belçika arasında bugüne kadar oynanan 1'i resmi 3'ü hazırlık karşılaşması olmak üzere 4 maç oynandı. Güney Amerika ekibi 3 karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılırken, Belçika 1 maçı kazanabildi. İki takım arasında oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan Brezilya'nın attığı 10 gole, Belçika 6 golle karşılık verdi.

Brezilya ile Belçika tarihlerinde ilk kez 24 Nisan 1963'te karşı karşıya geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan hazırlık mücadelesini ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Bu karşılaşma Belçika'nın güçlü rakibi karşısındaki tek galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.

Brezilya, Belçika karşısında aldığı 5-1'lik ağır yenilginin rövanşını 2 yıl sonra aldı. Bu kez Brezilya'da oynanan hazırlık mücadelesini ev sahibi takım 5-0 kazandı. Brezilya, bu sonuçla hem Belçika'yı ilk kez mağlup etmiş oldu hem de 5-1'lik yenilginin rövanşını almayı başarı.

İki ekip bugün oynayacakları mücadele ile Dünya kupalarında ikinci kez karşı karşıya gelecek. Brezilya ile Belçika, Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda eşleşti. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmayı Brezilya yıldız oyuncuları, Rivaldo ve Ronaldo'nun golleriyle 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı. Bu mücadele iki takım arasındaki son maç oldu.

Brezilya ile Belçika arasında oynanan karşılaşmalarda golsüz maç bulunmuyor. İki takımın rekabetinde oynanan 4 maçta tam 16 gol atıldı. Bu da maç başı 4 gol ortalamasının tutturulmasını sağladı.

Dünya Kupası'nda 21. kez mücadele eden Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 108 maça çıktı. Güney Amerika ekibi bu maçlarda 73 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 228 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü.

Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 46. maçını oynayacak. Avrupa ekibi geride kalan 45 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı. 64 gol atan Belçika kalesinde ise 70 gol gördü.

BREZİLYA - BELÇİKA MAÇI MUHTEMEL İLK 11'LER

Brezilya: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Fernandinho, Paulinho, Coutinho, Willian, Neymar, Gabriel Jesus.

Belçika: Courtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Meunier, Witsel, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Hazard, Lukaku.