Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Bria Hartley ve Cecilia Zandalasini'nin ardından kadrosuna WNBA'de New York Liberty ekibinde mücadele eden Amerikalı basketbolcu Kiah Stokes'i kattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-lacivertlilerin Stokes’i 3 yıllığına renklerine bağladığı belirtildi.

EN İYİ ÇAYLAK 5'İNE SEÇİLMİŞTİ

Geçen sezon BOTAŞ formasıyla ligde "ribaunt kraliçesi" olan 25 yaşındaki pivot, 13 ribaunt ortalamasıyla oynadı. Stokes ayrıca 2015'te WNBA'de "en iyi çaylak" beşine seçildi.