Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hasan Sarıçiçek

Türk futbolunun unutulmaz kalecilerinden Yaşar Duran... Nam-ı diğer Kova Yaşar dertli! “Ödediğim bedel yetmedi mi”diye sordu ve bakın neler anlattı: “Adımız ‘Kova Kaleci’ye çıktı ya ağzımla kuş tutsam silemiyorum o travmayı. Beni, teknik adam olarak değil ‘Kova Kaleci’ diye değerlendiriyor herkes. Bu ağır travma. Hal bu ki futbolu bırakalı yıllar oldu. Kendimi geliştirmek için kurslara katılıp, başarıyla tamamladım, takımlarda antrenörlük yaptım ama Yaşar Duran olarak hâlâ o 8 golün bedelini ödüyorum. Daima ülkesini, futbolunu geliştirmeyi arzulayan ve nasıl faydalı olabilirim diye düşünen biri olarak kendim için değil edindiğim onca tecrübe, eğitim ve birikimim benimle mezara girecek diye üzülüyorum. Milli Takım’da, Fenerbahçe’de veya bir başka takımda teknik adamlık, kaleci antrenörlüğü yapabilirim. Ama kimseye gidip de, ‘bana iş verin’, diyemem!”



"Herkesi ben kurtardım”

Duran sonrasında şöyle devam etti: Fenerbahçe’de 12 sene oynadım. Döneminin en iyi kalecileri Şenol Güneş, Simoviç ve Rasim Kara ile çekişiyordum. Bu süreçte, 2 lig şampiyonluğu, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve TSYD kupaları kazandım. Hayatımda 1 kez kırmızı gördüm. O da hakem yanlışı. ‘Penaltı da olsa, Yaşar’a gol yemez’ derlerdi ama İngiltere’den 8 gol yedim, bütün artılarım sıfırladı. Adım, Kova Kaleci’ye çıktı... O travma unutulur mu hiç? Tam, 22 kişiye karşı oynuyordum, top duvara çarpmış gibi dönüp üstüme geliyordu… Oysa Jupp Derwall, ‘Kanatlara dikkat, Robson’a orta yaptırmayalım’ dedi. Bir hafta buna çalıştık da kanatlardan 4 gol yedik. Topla en çok buluşan Rıdvan Dilmen’di, o da her golden sonra 8 kez santra yaptı. Maç 4-0 olduğunda Kaptanımız Cem Pamiroğlu’na, ‘Hocaya söyle beni çıkarsın’ dedim, “Delirdin mi oğlum, anca beraber kanca beraber’ dedi. Faturayı üstlendim, arkadaşlarımı, takımı, Federasyon’u kurtardım... O gün, bana sarılıp öpenlerin hiçbirisi ortada yoktu... Şu güzelim ülkede herkes işi duygusallığa bağlıyor... Futbol bu değil.

Kaleci takımın yüzde 30’udur!

“Fenerbahçe ve Milli Takım’ın kalesini korumuş bir kaleci olarak iyi bilirim, kaleci bir takımın yüz de otuzudur. Kalede hep duruyor gibi gözükür ama antrenman ve maçlarda en çok koşan odur. Sadece penaltı kurtarmakla iyi kaleci olunmuyor. Topu ayaklarınla oyuna sokacaksın, pas dağıtacaksın, liderlik yapacaksın. Arkadaşlarının güvenini kazanacaksın. Muslera’da bunların hepsi mevcut. Galatasaray’ı 3 defa o şampiyon yaptı. Uruguay’ın Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselmesinde yine o var.”

Volkan’ın öfke kontrolü yok!

¥ Arda Turan için çok üzülüyorum. Meziyetleri olan zeki, aslan gibi biri. Bir Arda daha yok, kaybedilmemeli...

¥ Ben gerçek Fenerbahçeliyim. Ali Koç ile Antalya’da görüştüm, harika bir programı var... Ona inanıyorum...

¥ Bana göre Aykut Kocaman iyi bir teknik adamdı. Polemikler ve eleştiriler oldu. Kayıp olarak görüyorum.

¥ Valbuena çok yetenekli ve çok özelliği olan bir oyuncu. Bu sezon Valbuena’nın sezonu olacaktır.

¥ Volkan Demirel, Fenerbahçe’de, Milli Takım’da başarılı olmuş bir kardeşimiz. Büyük kaleci ama öfke kontrolü yok

¥ Beşiktaş, hocasına sahip çıkmakla doğruyu yaptı. Şenol Hoca dünyada her takımı çalıştırır. Öyle bir birikimi var.

İlk özel sınav bugün

Yönetimi yenilenen ve teknik direktörlüğe Phillip Cocu’yu getiren F.Bahçe ilk hazırlık maçını bugün TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor ile yapacak. Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak. Maçta tedavisine devam edilen Mehmet Topal dışındaki bütün oyuncular şans bulacak.



Janssen’den mesaj

Vincent Janssen’in menajeri Louis Laros, Fenerbahçelileri mutlu edecek açıklama yaptı. Laros “Janssen transferi konusunda net olunması istiyor. Geçen sezon sakatlık geçirmesine rağmen Fenerbahçe’de çok mutluydu. Fenerbahçe onun için harika bir kulüp” diyerek tekrar sarı-lacivertli takımı istediğini belirtti.



3 yıl için 17 milyon €

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelen ve Fenerbahçe’ye imza atması beklenirken Premier Lig ekibi West Ham için sağlık kontrolünden geçen Jack Wilshere’ın ücreti de belli oldu. İngiliz basınında çıkan haberlere göre bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu West Ham’dan 3 yıl için 17 milyon Avro kazanacak.