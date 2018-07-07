Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz genel bilgilendirme yaptı. 24 Ocak’tan bu yana 588 milyon lira hasılat elde ettiklerini ve sadece 10 bin TL zararda olduklarını vurgulayan Cengiz, Prandelli örnek gösterip gelişlerin ve imzaların güzel ancak ayrılıkların kötü olduğunu söyledi. UEFA ile yapılan anlaşmaya göre gelir gider dengesini tutturmak zorunda olduklarını vurgulayan Cengiz “Oyuncu satmadan asla yeni transfer yapamıyoruz. Sattığımız kadar alabiliyoruz. UEFA bize saygı duydu. Tarihinde ilk defa bir kulüp ile ikinci defa yapılandırma anlaşması yaptı. Rakiplerimiz şoka girdi, haklılar. Ben olsam ben de şaşırırım. 12 Haziran’da kapı gibi katılım belgesini aldım, bitti. 14’ünde yapılandırma anlaşması yaptım. Bitti artık bu iş. Bu artık UEFA’nın sorunudur, benim değil” dedi.



Kiralık ya da takasla

Transfer bilgilendirmesinde de bulunan Cengiz “Muğdat’ı TL olarak aldık ve Abdurrahim’in başarısıdır. 2 milyon TL imzaladı diye adam küçük görüldü. Sadece kiralık, takas ya da elinde bonservisi olan futbolcu transfer edebiliyoruz. Trezeguet bir takımın sözleşmeli futbolcusu. Biz transferde kiralama ya da takas yoluna gitmek zorundayız. Emre Akbaba ve Ahmed Musa için de aynı şey geçerli. Ndiaye şu anda 3,5 milyon avro alıyor bu parayı ödeyemeyiz nokta. Hocamız bize ‘Başkanım bu kadroyla da ölümüne oynarız’ demişti. Nagatomo’yu alıp şampiyon olduk. Bu lafı hiç unutmam. Biz yine Şampiyonlar Ligi’nde gerekeni yaparız. Taraftarımızın başını öne eğdirmeyiz. Devşirme ve geçici şampiyonlukların bir camiaya kalıcı değer getireceğine inanmıyorum. Kendi öz gücümüze güveneceğiz” ifadesini kullandı.

Kamp başlıyor

Galatasaray 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında İsviçre’nin Zürih ve Montrö şehirlerinde yapacağı kamp için bugün yola çıkıyor. 11.30’da Zürih’e hareket edecek olan sarı-kırmızılılar ilk çalışmasını da akşam gerçekleştirecek.



Muğdat’a geçer not

Galatasaray’ın yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı Muğdat Çelik, Florya’daki ilk çalışmalar neticesinde teknik heyetten geçer not aldı. Fiziksel testlerde sıkıntısı gözlenmeyen tecrübeli futbolcunun uyumlu davranışları ve efendi kişiliği takdir topladı.