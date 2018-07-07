Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İSVEÇ İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

2018 FIFA Dünya Kupası çeyrek final müsabakasında İsveç ile İngiltere, bugün karşılaşacak. Samara Arena'da oynanacak ve yarı finale yükselecek ekibin belirleneceği zorlu mücadele saat 17.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İSVEÇ 6. KEZ ÇEYREK FİNALDE

Organizasyona 6. kez çeyrek finale yükselen ve 51. maçına çıkacak İsveç'in 19 galibiyet, 18 yenilgi ve 13 beraberliği bulunuyor. 15. Dünya Kupası'nı yaşayan İngilizler ise 66 maçta 28 galibiyet, 17 yenilgi ve 21 beraberlik elde etti.

İLK MAÇ 1923'TE

İsveç ile İngiltere, tarihteki ilk maçlarını 21 Mayıs 1923'te oynadı. İsveç'in başkenti Stockholm'de oynanan hazırlık maçında, İngiltere ilk yarısını da 3-1 önde geçtiği mücadeleyi 4-2 kazandı. Bu karşılaşma rekabetteki ilk maç ve ilk İngiltere galibiyeti olarak tarihe geçti.

REKABETTE EŞİTLİK VAR

İki ekip yarın oynayacakları mücadele ile aralarındaki 24. maça çıkacak. Geride kalan 23 maça bakıldığında galibiyet sayılarında eşitlik görülüyor. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 23 karşılaşmada İsveç ile İngiltere 7'şer galibiyet elde etti. 9 maç ise beraberlikle sona erdi. İngiltere'nin attığı 35 gole, İsveç 31 golle karşılık verdi.