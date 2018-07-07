Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan, ev sahibi Rusya ile karşı karşıya geliyor. Turnuvada ilk maçını Suudi Arabistan karşısında 5-0 kazanan ev sahibi Rusya, ikinci maçında Mısır'ı 3-1 yenip son maçında Uruguay'a 3-1 mağlup olarak gruptan çıkmaya hak kazandı. Son 16 turunda da turnuvanın iddialı isimlerinden İspanya'yı penaltılarla eleyen Rusya, çeyrek finale adını yazdırdı. Hırvatlar ise ilk maçında Nijerya'yı 2-0, ikinci maçında Arjantin'i 3-0 ve gruplardaki son maçında İzlanda'yı 2-1 yenerek grubundan lider olarak çıktı. Son 16 turunda ise Danimarka'yı penaltılarla eleyen Hırvatistan, adını çeyrek finale yazdırdı ve Rusya'nın rakibi oldu. Peki Rusya Hırvatistan maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Rusya - Hırvatistan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi tg.com.tr'de...

Rekabette Hırvatistan üstünlüğü

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Hırvatistan'ın üstünlüğü bulunuyor. Rusya ile Hırvatistan arasında bugüne kadar 2'si resmi 1'i hazırlık karşılaşması olmak üzere 3 maç oynandı. Hırvatistan bu karşılaşmalarda 1 galibiyet elde ederken, 2 maç da beraberlikle sona erdi. Rusya'nın, Hırvatistan karşısında galibiyeti ise bulunmuyor. Hırvatistan'ın attığı 3 gole, Rusya 1 golle karşılık verdi

İki resmi maçta gol yok

Rusya ile Hırvatistan arasındaki resmi maçlar, rekabetin de ilk iki maçı oldu. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda mücadele eden iki ekibin Rusya'nın başkenti Moskova'da ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynadıkları karşılaşmalar golsüz eşitlikle sona erdi. Hırvatistan 29 puanla lider, Rusya da 24 puanla ikinci sırada grubu tamamlayarak Avusturya ile İsviçre'nin ortaklaşa ev sahipliği yaptığı şampiyonaya katılma hakkını elde etti.

Goller son maçta

İki ekip arasındaki rekabette ilk goller 3. maçta geldi. Rusya'nın Rostov şehrinde 17 Kasım 2015'te oynanan mücadelede Hırvatistan ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçı 3-1 kazandı.

Rekabetin ilk golü 14. dakikada Fedor Smolov'dan gelirken, Hırvatistan'ı galibiyete taşıyan golleri 57. dakikada Kalinic, 60. dakikada Brozovic ve 82. dakikada Mandzukic attı.

Rusya'nın kupa geçmişi

Rusya, Sovyetler Birliği dönemi ile birlikte Dünya Kupalarındaki 45. maçını oynayacak. Ruslar, bugüne kadar oynadıkları 44 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 16 yenilgi elde etti.

Bu maçlarda Rusya 75 gol atarken, kalesinde ise 52 gol gördü.

Hırvatistan 21. maçında

Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 şampiyonada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı. Şampiyonada bugüne kadar oynadığı 20 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 29 gol atarken, kalelerinde 19 gol gördü.