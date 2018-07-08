Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Gyirmot maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili detaylar haberimizde. Slovakya kampında akşam antrenmanını yoğun yağış ve fırtına nedeniyle yarıda kesmek zorunda kaldı. Bratislava yakınlarındaki Samorin kasabasında bulunan X Bionic Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Daha sonra çift kale maç yapan siyah-beyazlı ekip, yoğun yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle idmanı sonlandırdı.

Bu arada çift kale maçı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da takip etti. Yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmaları kapsamında 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot'la hazırlık maçı oynayacak.