Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, Rusya'yı penaltılarda mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından duygularını paylaştı.

İlk yarıda kötü oynadıklarını vurgulayan Modric, "Oyunu istediğimiz gibi kontrol edemedik. Hiç iyi oynamadık. İkinci yarıda çok daha iyiydik" ifadelerini kullandı.

"TEKRAR KARAKTER GÖSTERDİK"

Luka Modric sözlerini, "Maalesef oyunu bitiremedik ancak tekrar karakter göstererek yarı finale yükseldik. Bu maçta da keyif almaya çalışacağız. Dinlenmek ve iyi hazırlanmak için yeterli zamanımız var" ifadeleriyle tamamladı.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric, Hırvatistan-Rusya maçının adamı seçildi.