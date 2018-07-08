Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Yeni sezon öncesi kadro planlama çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da stoper bölgesine mutlaka bir transfer istenirken, teknik direktör Fatin Terim, birinci sıraya Brezilyalı stoper Miranda’yı koymuştu. Takımın yeni Ujfalusi’si olarak görülen tecrübeli savunmacıyı canlı da izleyen Terim, 33 yaşındaki futbolcunun tam olarak aradığı isim olduğuna bir defa daha karar verdi. Inter kulübüyle bu konuda temaslar bir süredir devam ederken, İtalyanlardan yeni bir teklif geldi.



Terim’den vize yok

Uzun zamandır Serdar Aziz’i radara alan İtalyanlar “Miranda’yı almak istiyorsanız Serdar’ı verin” şartı koydu. Ancak İtalyanların bu şartı sarı-kırmızılıları memnun etmedi. Aralarında 6 yaş olan iki oyuncunun doğrudan takas edilmesini kabul edemeyeceklerini Inter cephesine ileten Galatasaraylı yetkiler, koşulların yeniden gözden geçirilmesini bildirerek bu seçeneği sıcak bakmadıklarını ifade etti. Serdar Aziz’i kaybetmeden Miranda’yı getirmek isteyen ve bu planlarını bu doğrultuda yapan Galatasaray’ın hocası, yönetime ‘başka seçeneklerle işi bitirin’ raporu verdi. Öte yandan milliî takımda Taffarel ile uzun bir süre geçiren Miranda’nın Galatasaray ile ilgili detaylı bilgiye sahip olduğu ve kulüpler anlaşırsa İstanbul’a geleceği ifade edildi.

Onun adı ‘istikrar’

Rusya’daki Dünya Kupası’nda 5 maçta da forma giyen Joao Miranda’nın kariyerindeki son 7 sezonda kulüp bazında süre aldığı maç sayısı en az 30. Geçen sezon Inter’de 32 maça ilk 11 başladı.

Tolga ve Tarık kadroya alınmadı

Galatasaray takımı dün yeni sezon kamp çalışmalarını sürdürmek üzere İsviçre’nin Zürih şehrine gitti. Sarı-kırmızılı takımın kamp kadrosunda sakatlığını öne sürerek idmanlara çıkmayan Tolga Ciğerci ile, gelecek sezon takımda düşünülmeyen Tarık Çamdal ile sözleşmesi yenilenmeyen Eray İşcan yer almadı.

Rusya’dakiler geç katılacak

Dünya Kupası’nda Fas Millî Takımı forması giydikten sonra burnundan nefes almasını kolaylaştırmak üzere ameliyat geçiren Younes Belhanda, Uruguaylı Fernando Muslera ile Japon Yuto Nagatomo, yeni sezon hazırlıkları için izinleri tamamlandıktan sonra kamptaki yerlerini alacak.



‘Yeni Tanju’ Ahmet Sivri!

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim birçok genç futbolcuyu da kamp kadrosuna dahil etti; bunlardan biri de Ahmet Sivri. 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon U19 ve U21 takımlarında attığı toplam 24 golle dikkatleri üzerine çekerken, sarı-kırmızılı takımın unutulmaz golcülerinden Tanju Çolak’a benzetiliyor.