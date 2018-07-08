Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş ile Tolgay Arslan’ın yolları ayrılıyor. Üstelik finansal olarak küçülme kararı alan Beşiktaş yönetiminin de yüzünü güldürecek bir ücret karşılığında: 7,5 milyon avro. Bundesliga ekibi Stuttgart, uzun süredir yıldız oyuncunun peşindeydi. Hafta boyunca yapılan görüşmelerde büyük mesafe katedildi. Hertha Berlin ve Frankfurt’un da istediği Tolgay’ın bonservisine karşılık Stuttgart siyah-beyazlılara 7,5 milyon avroluk teklifte bulundu. Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Şenol Güneş, Tolgay’ı kadroda düşünmediğini ve bunu yıldız oyuncuya söylediğini ifade etmişti. Bu durumu da değerlendiren yönetim, Stuttgart’la olan görüşmeleri hızlandırdı ve büyük ölçüde anlaşma sağlandı.



Ödemeyi peşin yapın

Transferin resmileşmesi an meselesi ancak Stuttgart’ın ödemeyi iki taksitle yapmak istemesi siyah-beyazlıların keyfini kaçırdı. Bu konuda taviz vermek istemeyen Başkan Fikret Orman 7,5 milyon avronun peşin olarak ödenmemesi halinde transferin gerçekleşmesinin mümkün olmadığını iletti. Stuttgart yetkililerinin bu isteğe razı olup ödemeyi tek seferde yapması bekleniyor. Öte yandan bütçeyi azaltma kararı alan Beşiktaş yönetimi bu transferle birlikte finansal planında da önemli bir atmış olacak. Hem kasaya yüklü miktar para girecek, hem de Tolgay Arslan’ın yıllık 2,5 milyon avroluk ücretinden de kurtulmuş olunacak.

İlk prova tatsız

Beşiktaş, Slovakya kampının ilk hazırlık maçında Macaristan 1. Ligi takımlarından Siofok ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıları öne geçiren golü Love atarken, asisti Gökhan Töre yaptı. Teknik Direktör Şenol Güneş, Siofok karşılaşmasına idmanlarda denediği 4-4-2 sistemi ile başladı. Kalede Utku, geri dörtlüde Gökhan Gönül, Fatih, Mitrovic, Caner, orta sahada Lens, Necip, Dorukhan, Töre ve forvette Larin ile Love ilk yarıda sahada yer aldı. İkinci yarıda Babel, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Mustafa ve Adriano oyuna girerken, diziliş de 4-2-3-1’e döndü. Beşiktaş bugün ikinci hazırlık maçında saat 19.00’da Gyor ile karşılaşacak.