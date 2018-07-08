Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe’nin teknik direktörü Phillip Cocu, İstanbulspor ile oynanan ilk hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Sonuçtan kesinlikle mutlu olmadığını söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Çünkü biz hep kazanmayı isteyen bir takımız. Oyun tarzımızı ve oynadığımız futbolu ise çok beğendim. Kısa bir süre önce çalışmalara başladık. Çok fazla pozisyon ürettik sadece birini gole çevirdik. Önde basmayı başardık, rakip üzerinden baskı kurduk. Saha içindeki pozitif davranışlarımızı son derece olumlu buldum. Performanstan dolayı mutluyum, sonuçtan değil” diye konuştu. Tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel’in takımda devam edip, etmeyeceğinin sorulması üzerine Cocu, “Volkan çok büyük bir oyuncu. Bir lider ve bu takımın kaptanı. Uzun yıllardır bu takımda forma giydi. Onun kariyerine son derece saygı duymalıyız. Görüşmelerimiz devam ediyor. Şu anda net bir şey söyleyemem. Fenerbahçe gibi kulüpler için böyle oyuncular her zaman önemlidir. Umuyorum Volkan bize katılır” diye cevap verdi.



Zamanımız kısa

Şu anki mevcut kadronun UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçı yeterliliğinin sorulması üzerine Hollandalı teknik adam, “Haftalar hızlı geçecek. Önümüzdeki zaman çok uzun değil. Tamamen bu takıma odaklandım. Kalitemizi bugün gördünüz. Takım haline bir şeyler başarabiliriz. Ağustos ayında oynayacağımız ilk maça kadar bunun için çalışacağız” şeklinde cevap verdi. Takıma yapılacak transferler konusunda da açıklamalarda bulunan başarılı teknik adam, “Comolli’yle beraber bu takımın neye ihtiyacı olduğunu son derece iyi biliyoruz. Şu anda burada olmayan oyuncuları çok fazla düşünmüyorum. Şu an burada bizimle antrenmana çıkan oyunculara odaklandım. Kulübümüzün belli sınırları var. Doğru oyuncuları aramıza katabilmek için çalışıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.