Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökmen Şahin

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın Slovenya kampında açıklamalarda bulundu. Takımdan ayrılacağı yönünde sıkça haberler çıkan Burak Yılmaz’la ilgili konuşan Ağaoğlu, her oyuncularının değerli olduğunu belirterek, “Burak Yılmaz bizim en önemli futbolcularımızdan birisi. Oyuncularımıza gerçekten talip olan kulüpler varsa bunun adresi Trabzonspor Kulübü’dür. Ama diğer kulüplerin oyuncumuzu düşündükleri şekilde satın alacakları parayı henüz darphane basmadı. Her oyuncumuz değerli takımımızın parçasıdır. Bu oyuncularımızla hazırlık sürecimizi başlattık, takviye oyuncularla da devam edeceğiz. Takviye oyuncularla da hazırlıklarımızı sürdüreceğiz” dedi. Rodallega’nın alacakalrı sebebiyle Erzurumspor’la anlaştığı şeklindeki haberler için ise Ağaoğlu’nun yorumu, “Aslı yok, astarı yok” şeklinde oldu.



İki takviye yolda

Transfer çalışmalarıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, “Kulübümüzün menajerlere borcu 60 milyon civarında. Bizim Trabzonspor olarak gerektiğinin dışında harcayabileceğimiz ve sokağa atacağımız bir kuruş dahi paramız yok. Transferde öncelikle takımın gücüne güç katacak ama kulübün ekonomisini sıkıntıya sokarsanız kısa bir süre sonra o gücü de kaybetmeye başlarsınız. Çalışmalar devam ediyor, büyük ihtimalle önümüzdeki hafta içerisinde iki oyuncuyu kampımıza davet edeceğiz. İlave olarak da hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan mevkilere de transfer yapma çalışması içindeyiz” dedi. Öte yandan 10 gün içerisinde 30 milyon liralık bir ödeme yapacaklarını kaydeden Başkan Ağaoğlu, “Üç aylık süre içinde devasa boyutlara ulaşan borcumuzdan dolayı ayağımızın takılacağını düşünenler vardı, hepsini hayal kırıklığına uğrattık” sözlerini kullandı.

Kampın yıldızı Abdülkadir

1 Temmuz’dan bu yana çalışmalarına Slovenya’da devam eden Trabzonspor’da öne çıkan isim Abdülkadir oldu. İdmanlardaki hırslı ve istekli görüntüsüne yeteneklerini de ekleyen genç isim yeni sezon öncesi şimdiden “Hazırım” mesajı verdi. Yönetim de teklifler olmasına rağmen Abdülkadir ve Yusuf Yazıcı’yı satmayacaklarını açıklamıştı.



Havadan teknolojik takip

Slovenya kampında son teknoloji devrede! Teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularını drone ile havadan takip ediyor. Takımın sahaya yayılışını kuş bakışı izleyen Karaman oyuncularına nasıl pozisyon almaları gerektiğini gösteriyor. Çizgi teknolojisi sayesinde de hangi oyuncunun ne zaman ve nerede olması gerektiği anlatılıyor.

Gözü yolda

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman yeni stoperlerin yolunu gözlüyor. Malaga’dan 30 yaşındaki Fransız Bakary Kone, İran Millî Takımı’nda da forma giyen Esteghlal takımının 22 yaşındaki Majid Hosseini ile Stuttgart’tan 26 yaşındaki Polonyalı Marcin Kaminski’den en az birinin kampa yetişmesi için çalışmalar sürüyor.