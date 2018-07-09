Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş, Swansea City’de oynayan Ganalı yıldız Andre Ayew ile prensipte anlaşmaya vardı. Önümüzdeki günlerde İstanbul’a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle masaya oturması beklenen 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanacağı da gelen bilgiler arasında. Gana basınında çıkan özel haberde de, Ayew’in menajerlerinin Beşiktaş ile prensipte anlaştığı belirtildi.



Kiralama teklifi

Ryan Babel’in Flamengo ile anlaşması sebebiyle sol kanada bir süredir etkili bir isim arayan siyah-beyazlı yöneticiler, Güneş’in de onayını aldıktan sonra Andre Ayew ile görüşmeleri hızlandırdı. Eğer Babel takımda kalırsa Ayew ile yapılan görüşmeler de askıya alınacak. Beşiktaş’ın Ganalı için Swensea’ye 4 milyon avro kiralama bedeli teklif ettiği ve görüşmelerin de devam ettiği öğrenildi.

Kartal farka uçtu

Beşiktaş Slovakya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçından farklı galibiyetle ayrıldı. Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 mağlup etti. Beşiktaş’ın gollerini Love (2), Oğuzhan ve Babel atarken Gyirmot’un golü Horvarth’tan geldi, Babel bir de penaltı kaçırdı. Önceki gün 1-1 biten Siofok karşılaşmasında olduğu gibi 4-4-2 dizilişini deneyen Şenol Güneş, orta sahada Lens, Oğuzhan, Tolgay, Babel, ileri ikilide de Vagner Love ve Larin’e görev verdi. Şenol Hoca ikinci yarıda ise Utku Yuvakuran, Mertcan Açıkgöz, Bülent Üçüncü ve Oğuzhan Aydoğan’ın yanı sıra kendisine kulüp bulması istenen Araz Özbiliz’i de sahaya sürdü.

Yeni rota Avusturya

Gyirmot maçı ile Beşiktaş’ın Slovakya kampı tamamlandı. Maçın ardından Türkiye’ye dönmeyen olan futbolcular iki gün izin yapacak. İkinci etap kampı için 11 Temmuz’da Avusturya’da toplanacak olan Beşiktaş kafilesi, 4 hazırlık maçı yapacağı ikinci etap kampını Ehrenhausen bölgesinde gerçekleştirecek.