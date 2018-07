Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Yeni sezon hazırlıklarına için İsviçre’ye giden Galatasaray’da söz teknik direktör Fatih Terim’deydi. Tecrübeli teknik adam sabah idmanı öncesi basın mensuplarına konuştu ve genel bir değerlendirme yaptı. Tabii herkesin en çok merak ettiği konu transferdi. Kimler gidecek büyük oranda belliydi ama gelecekler konusunda soru işaretleri vardı. Terim, daha önce gönderilecekleri açıklanan Tarık Çamdal Eray İşcan’la ilgili olarak “İkisi de gidip oynamalı ve kendini ispat etmeli. İnanıyorum ki kendilerine uygun kulüpleri bulacaklardır” diye konuştu. Sonrasında transfer sürecine değinen Terim tarih de vererek bilgilendirme yaptı.



Gücümüz yettiği kadar

İhtiyaç duydukları bölgelere yeni oyuncular alacaklarını vurgulayan sarı-kırmızılı takımın teknik patronu “Bizim için önemli ve öncelikli olan kiralık oynattığımız Nagatomo ve Denayer’di. Nagatomo tamam. Jason Denayer de inşallah olur. Donk ile zaten mukavelemiz yenilendi. Mevcut kadroyu koruduktan sonra ekonomik gücümüz yettiği kadar, ihtiyacımız olan yerlere bakacağız. Şunu söylemekte fayda var; 31 Ağustos’a kadar olan bölüm Galatasaray için de önemli bir zaman dilimi, her şey olabilir. Aşağı yukarı 1 buçuk ay var. Her takımda ne olacaksa bizde de olabilir. Gelmeler, gitmeler bakalım” diye konuştu.



Kızma lüksümüz yok

Yeni transfer Muğdat Çelik’in takıma yavaş yavaş adapte olduğunu vurgulayan Terim, geçen sezonun son haftalarında problem yaşanan Tolga Ciğerci konusundaki bir soruya da “Bizim oyunculara kızma lüksümüz yok ancak kararlarıyla ilgili tasarruf hakkımız var. Ümit ederim bir an evvel iyileşir ama geçen sene en kritik 5 haftada oynamadığı bir gerçek. Umarım sağlığına kavuşur, biz de sonra karar veririz” dedi. Tolga Ciğerci, tıpkı geçen sezon olduğu gibi yeni sezon öncesinde de sakatlığı gerekçesiyle kamp kadrosuna dâhil edilmemişti.

Fedakârlık yap Ndiaye

Sarı-kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz’in yüksek maliyeti sebebiyle transferinin olmayacağını söylediği Stoke City’li Badou Ndiaye konusu kapanmış değil. Fatih Terim’in kadroda görmeyi çok istediği Senegalli oyuncudan yıllık kazancı olan 3,5 milyon avroda indirim yapması talep ediliyor. Cimbom, senelik 2 milyon 750 bin avro veriyor.



Glik teklifi doğrulandı

Galatasaray’da Maicon’un gitmesi hâlinde yerine istenen Monaco’lu Kamil Glik’in menajeri konuştu. Jaroslaw Kolakowski “Glik için birçok teklif alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Galatasaray’a ait. Henüz olumlu veya olumsuz bir gelişme var diyemem. Gelecek günlerde Glik’in transferinde sürpriz gelişmeler yaşanabilir” diyerek açık kapı bıraktı.



Bennacer: Önce tatil

İtalyan basınında adı Galatasaray ile anılan Empoli’nin 20 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Ismael Bennacer, geleceği hakkında konuştu. Şu anda Empoli’nin oyuncusu olduğunu ve tatil yaptığını belirten genç isim “Kafamı transfer işleriyle meşgul etmek istemiyorum. Dinlendikten sonra karar vereceğim” dedi.



Tarık Çamdal hiç durmuyor!

Galatasaray’ın hayal kırıklığı oluşturan transferlerinden Tarık Çamdal yeni sezonda da düşünülmüyor. Fatih Terim’in kampa götürmediği Tarık Çamdal ile sosyal mesajlar veriyor. İstanbul’da kalan gurbetçi oyuncu İstanbul’da çalışmalarına devam ederken sosyal medya hesabından “Durmak yok! Devam...” göndermesi yapıyor.