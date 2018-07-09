Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ilk transferini sessiz sedasız bitirdi. İngiliz ekibi Everton'ın sol kanat oyuncusu Onyekuru, İstanbul'a getirilip sağlık kontrolünden geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ



Milliyet'in haberine göre, Nijerya Milli Takımı'nda da görev alan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sağlık kontrolünden geçirildi ve transferinde son noktaya gelindi.

İngiliz ekibi, Onyekuru'yu geçen sezon Belçika takımlarından KAS Eupen'den 8 milyon euroya transfer edip ardından Anderlecht'e kiraladı.

Anderlecht formasıyla ligde 19 karşılaşmada 9 gol atan Henry Onyekuru, Şampiyonlar Ligi'nde de grup aşamasındaki 6 karşılaşmanın tümünde forma giydi.