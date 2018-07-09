Planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.
İLK YARI 23 ARALIK'TA BİTECEK
İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.
İLK HAFTANIN MAÇLAR
Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle;
Ankaragücü-Galatasaray
Fenerbahçe-Bursaspor
Beşiktaş-Akhisarspor
Başakşehir - Trabzonspor
Sivasspor-Alanyaspor
Konyaspor-BB Erzurumspor
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa
Kayserispor-Antalyaspor
Göztepe-Yeni Malatyaspor
DERBİLER
6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray
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