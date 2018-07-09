Planlamaya göre; Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 10, 11, 12 ve 13 Ağustos 2018 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak.

İLK YARI 23 ARALIK'TA BİTECEK

İlk yarı karşılaşmaları 23 Aralık 2018'de sona ererken, ikinci yarı müsabakaları 25, 26, 27 ve 28 Ocak 2019 tarihlerinde oynanacak.

Spor Toto Süper Lig'de karşılaşmalar 26 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek.

İLK HAFTANIN MAÇLAR

Süper Lig'de ilk haftanın maçları şöyle;

Ankaragücü-Galatasaray 
Fenerbahçe-Bursaspor 
Beşiktaş-Akhisarspor 
Başakşehir - Trabzonspor 
Sivasspor-Alanyaspor
Konyaspor-BB Erzurumspor 
Çaykur Rizespor-Kasımpaşa 
Kayserispor-Antalyaspor 
Göztepe-Yeni Malatyaspor

DERBİLER

6. Hafta: Fenerbahçe - Beşiktaş
11. Hafta: Galatasaray - Fenerbahçe
14. Hafta: Beşiktaş-Galatasaray

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