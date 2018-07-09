Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kiralamak için transfer görüşmelerine başladıklarını duyurdukları Nijeryalı futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun, yarın İsviçre'deki kampa katılmasını beklediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsviçre'nin Zürih kentinde kamp yapan sarı-kırmızılı takımın tecrübeli teknik direktörü, antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Henry Onyekuru transferini değerlendiren Terim, "Henry Onyekuru, geçen ocak ayından beri takip ettiğimiz oyunculardan birisi. Geçen sene Everton, Anderlecht'e onu kiralık verdi. Anderlecht takımında 19 maçta 9 gol atan, 6 Şampiyonlar Ligi maçı oynamış, sağ ve sol kulvarlarda oynayan, Nijerya Milli Takımı'nda da oynamış 1997 doğumlu genç bir yetenek. Buna rağmen kısa mesafede de çok yol katetmiş. Zaman zaman santrfor ile beraber ve santrfor arkası da oynayabiliyor." diye konuştu.

"Henry Onyekuru'nun yarın öğleden sonra burada olmasını bekliyoruz"

Terim, "Hayırlısı olsun, sağlık muayenesini yaptırdık, doktorumuzla konuştuk, ondan sonra da KAP'a bildirdik. Ekonomik olarak da makul olduğunu herkes görecektir. Doğru bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Yarın öğleden sonra burada olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

"Transferimiz size sürpriz oldu. Transfer gizli yapılır." diyen Terim, "Bakıyorsunuz sürpriz yapıyoruz. Galatasaraylılar da sürprizleri sever." ifadesini kullandı.

Lig fikstürünü de değerlendiren Terim, "Ankaragücü ile başlıyoruz. Hayırlısı olsun. 17 takım ile zaten oynayacaktık, ne zaman, nerede oynadığımız çok önemli değil. Futbol öyle bir oyun ki sizin kolay dedikleriniz zor, zor dedikleriniz de kolay geçebilir." şeklinde görüş belirtti.

"Türk kaleci aradığımız doğrudur"

Muslera'nın yedeği olacak kaleci transferi hakkında ise Fatih Terim şunları söyledi:

"Yerli kaleci mümkünse arıyoruz. Bazı konuşmalarımız var. Herkes 13. yabancıyı aldığımızı biliyor. Bazıları ile yer değişebileceklerini, gönderebileceğimizi de biliyorlar. O yüzden kalecimizin Türk olması önem arz ediyor. 2 numarayı rahat rahat kaldırabilecek, hazmetmiş bir kaleci olabilir. Genç bir kaleci de olabilir. Gençlerimiz de var. Türk kaleci aradığımız doğrudur."