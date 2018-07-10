Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan

Dünya Kupası’nda heyecan her geçen gün artarak devam ederken, çeyrek final maçlarının ardından oluşan tabloda şampiyonadaki Premier Lig damgası dikkat çekti. Adını yarı finale yazdıran Fransa, Belçika, Hırvatistan ve İngiltere millî takımlarının çeyrek final maçlarında tercih ettiği ilk 11’lerde yer alan 44 futbolcunun 25’i Premier Lig’de top koştururken, İspanya Ligi’nden 7, Almanya Ligi’nden 4, Fransa ve İtalya’dan üçer ve Türkiye ile Çin’den ise birer futbolcu yer aldı. Dünyanın en pahalı ve en fazla izlenen ligi olan Premier Lig’in bu görüntüsü İngiltere Millî Takımı’na da yansıdı. İsveç’i 2-0 mağlup ederek yarı finalde Hırvatistan’ın rakibi olan İngiltere’nin, kadrosunda yer alan futbolcuların tamamı Premier Lig’de mücadele ederken, başarının yurt dışına oyuncu ihraç etmekten geçtiği de diğer takımların durumu incelendiğinde bir defa daha görüldü.

Sadece Mbappe

Yarı finale yükselen Belçika, Hırvatistan ve Fransa’nın çeyrek finalde tercih ettiği 11’lerde yer alan 33 futbolcunun arasında kendi ülkesinde forma giyen tek isim Kylian Mbappe oldu. Belçika’da 9 oyuncu Premier Lig’de oynarken, PSG forması giyen Meunier ve Çin’de oynayan Witsel Premier Lig dışında kalan isimlerdi. Hırvatistan da kadrosunu çok büyük oranda yurt dışında oynayan oyunculardan kuran takımlardan. Hırvat Ligi’nde forma giyen sadece 2 oyuncusu bulunan ve bu oyuncularına da turnuvada sadece 26 dakika süre veren Hırvatistan, Rusya karşısına tamamı yurt dışında oynayan oyunculardan kurulu bir 11’le çıktı. Süper Lig’den Vida’nın da yer aldığı kadroda İspanya ve İtalya’dan 3’er, Almanya’dan 2, Fransa, İngiltere ve Türkiye’den ise birer oyuncu yer aldı.

Mbappe mi Hazard mı?

2018 FIFA Dünya Kupası’nda, yarı final heyecanı bugün başlıyor. Yarı finalin ilk ayağında bu gece 21.00’de Fransa ile Belçika kozlarını paylaşacak. St. Petersburg’daki karşılaşmayı Uruguaylı hakem Andres Cunha yönetecek ve TRT 1’den naklen yayınlanacak. Bir diğer yarı final mücadelesi ise yarın 21.00’de Hırvatistan ile İngiltere arasında yaşanacak. Turnuvanın en pahalı takımı olarak dikkat çeken Fransa, son Avrupa Şampiyonası’ndan sonra Dünya Kupası’nda da finale adını yazdırmaya çalışacak. 32 yıl sonra yarı finale çıkmayı başarın Belçika da final için ter dökecek.



Fransa-Belçika / 21.00 / Trt 1