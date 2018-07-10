Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, transferde uzun süren sessizliğini bozdu. Muğdat Çelik’in renklerine bağladıktan sonra teknik direktör Fatih Terim’in istediği kanat oyuncusu için birçok temasta bulunan sarı-kırmızılılar dün sürpriz bir şekilde Henry Onyekuru’yu İstanbul’a getirip sağlık kontrolünden geçirdi. KAP’a da Onyekuru ile görüşmelere başladığı resmen bildirildi. Premier Lig’de oynamak için vize alamayan Nijeryalı futbolcu geçen sezon Anderlecht’e kiralandı. Henüz 21 yaşında olan 1997 doğumlu oyuncu, hızı ve tekniğiyle öne çıkıyor. Genç oyuncu Anderlecht’e geçen sezon ligde 19 karşılaşmada 9 gol kaydetti. Anderlecht’te Şampiyonlar Ligi tecrübesi de yaşayan Henry Onyekuru, AS Eupen takımından yetişen ve dikkatleri çeken bir isim. Belçika ekibinde toplamda 60 maçta oynayan 21 yaşındaki oyuncu, 30 defa fileleri havalandırdı.



Bir yıl kiralık

Oyuncunun Everton ile sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. Galatasaray’ın kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyduracağı belirtildi. Everton’a transfer olduğu dönemde Arsenal’den de teklif aldığını belirten Henry Onyekuru, daha fazla forma giyebileceği bir takım olarak gördüğü için Everton’ı tercih ettiğini söylemişti. Anderlecht’e kiralık olarak giderek doğru bir iş yaptığını söyleyen genç yetenek o dönemi şöyle anlatmıştı: “2010 yılında oyuncuları keşfetmek için Nijerya’ya gelen heyetin karşısına çıktım. Sadece 50 oyuncu seçtiler. Finalden sonra seçilen 4 kişiden biri ben oldum. 2011 yılında Katar’da kampa gittik. Ardından bana 5 yıllık sözleşme teklif ettiler. Premier Lig’de oynama izni çıkmayınca Şampiyonlar Ligi tecrübesi için Anderlecht’i seçtim…” Onyekuru’nun 1 yıllığına kiralanacağı öğrenildi.

Spor aklına mecburuz

Sürpriz Onyekuru transferinin ardından Galatasaray Tenik Direktörü Fatih Terim, İsviçre kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Nijeryalı oyuncunun transferini değerlendiren Terim, “Benim bildiğim transfer gizli yapılır. Bundan sonra inşallah havaalanında karşılamayı da bırakırız” dedi. Transferin ekonomik olarak da makul olduğunu belirten Terim, “Bildiğiniz gibi oyuncu satmadan bonservis vererek oyuncu alamıyoruz. Biz de ona göre doğru bir şey yaptığımıza inanıyoruz. İşin gelirini, giderini doğru yöneten bir spor aklı oluşturmak zorundayız. Başkanımızı, yönetimimizi, Galatasaray’ı sıkıntıya sokacak herhangi bir istekte zaten bulunmayız” diye konuştu. Terim ayrıca Galatasaray’a değer katan bir akademi hayalinin olduğunu sözlerine ekleyerek, “Yavaş yavaş kuruyoruz. yetenekli oyuncular bulmak zorundayız. Bu sene bunu Ozan Kabak’ı kullanacağız” dedi.

Carole ispat peşinde

Geçen sezonu Sevilla’da kiralık olarak geçiren ve takıma dönen Lionel Carole, Nagatomo’nun transferinin gerçekleşmesiyle alternatif sol bek durumuna düştü. Formayı kaparak yeniden kendini kanıtlamak isteyen Fransız futbolcunun kısa sürede çizdiği profilden teknik heyet memnun.



Kaleci aranıyor

Galatasaray, Muslera’nın yedeği olacak kaleci arıyor. Fatih Terim yeni kalecinin yerli olmasına çalıştıklarını belirterek, “Kadrodaki yabancı sayısı 13’e çıktı. O yüzden yerli kaleci bakıyoruz. İki numarayı rahat rahat kaldırabilecek, hazmetmiş bir kaleciye ihtiyacımız var ama genç bir kaleci de transfer edebiliriz” dedi.



Davala-Ateş dönüyor

Bir süredir Norveç’e futbolcu izleyen Fatih Terim’in Galatasaray’daki yardımcıları Ümit Davala ile Necati Ateş, bugün sarı-kırmızılıların İsviçre’deki kampına katılacak ikili, Rosenborg’un forvetleri Erik Botheim ve Jonathan Levi ile Tromsö’de oynayan Runar Esperjord hakkında Terim’e rapor sunacak.



Gomis profesyonelliği

Geçtiğimiz sezon 29 defa fileleri havalandırarak Süper Lig’in gol kralı olan Bafetimbi Gomis yeni sezona da bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Hedefini 35 gol olarak belirleyen Fransız yıldız dün akşam yapılan idmanda özel olarak gol çalıştı. Gomis idmanlardaki hırsıyla da Terim’in yüzünü güldürüyor.