M. Emin Uluç

Kanarya’da İsviçre kampı başlıyor ama transferde yol alınamaması endişe verici! Transfer çalışmalarına dört koldan devam edilmesine rağmen somut bir gelişmenin olmaması teknik ekibi de düşündürüyor. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde mücadele edecek olan Kanarya’nın kadro listesini 20 güne kadar UEFA’ya vermesi gerekiyor. Eğer yeni transferler yetişmezse bazı bölgelerde yedek kuvvet problemi yaşanacak. Çünkü stoper mevkii ile forvetin alternatifleri yok. Sarı-lacivertliler savunmada Neustadter-Skrtel ve forvette de Soldado’ya mecbur kalıyor. Her ne kadar Josef de Souza Phillip Cocu ile yaptığı görüşmede stoperde de oynayabileceğini söylese de “kalıcı” bir çözüm gibi görünmüyor.



“Kampa yetiştirelim”

Teknik direktör Phillip Cocu, yurt dışı hazırlıklarının da başlamasına rağmen takviye yapılamamasından rahatsız. Hollandalı teknik adam, sportif direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede transferlerin bir an önce bitirilmesini isterken yeni alınacak isimlerin de takıma uyum sürecini hatırlattı ve zamanın çok daraldığını vurguladı. Cocu, transferlerin kampa yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Yönetim de iyi niyetle çalışmalarını sürdürüyor ancak Finansal Fair Play nedeniyle eli kolu bağlı görünüyor. Satın almadan ziyade kiralama tekliflerinde bulunuyor ancak henüz istenilen oyuncuları alabilmiş değil.

Sonuna kadar

Fenerbahçe’de beklenen gelişme biraz rötarlı da olsa gerçekleşti ve kaleci Volkan Demirel’in mukavelesi uzatıldı. 36 yaşındaki tecrübeli eldiven ile yapılan yeni anlaşmanın süresi hakkında bilgi verilmezken kaptan Volkan “1-2 haftadır çok görüştük, çok konuştuk. Comolli, bana çok yardımcı oldu. Zaten Fenerbahçeliyim. Bu saatten sonra burada yolun sonuna kadar devam edeceğim. Benim için burada olmak her şeyden önemli, mutluluk verici, gurur verici, onur vericidir. Her zaman dile getirdiğim gibi elimden geldiği kadar da bu formayı giymek istiyorum. İnşallah bu imkânları her defasında sağlarım ve bu kulübün bir parçası olurum” ifadelerini kullandı. Comolli ise “Volkan ile yaptığımız ilk toplantıda sadece onun durumunu ve sözleşmesini değil, genel olarak Fenerbahçe’yi ve Fenerbahçe’nin genç kalecilerini konuştuk. Volkan’ın bu tutumu da benim çok hoşuma gitti. Çünkü o kendisini değil Fenerbahçe’yi düşünen biri” diye konuştu. Öte yandan UEFA, Volkan’ın yeni sözleşme imzalamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Tecrübeli kalecinin 16 yıldır formasını giydiği takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığını belirtti.

Aatıf kalsın

Fenerbahçe Teknik Direktörü Philip Cocu, Süper Lig’de Gol Kralı apoleti olan ancak sarı-lacivertlilerde beklenen etkiyi bir türlü gösteremeyen Aatıf’ın performansından oldukça memnun kaldı. Hollandalı teknik adam, sportif direktör Damien Comolli yaptığı görüşmede Faslı oyuncunun kadroda tutulmasını ve ondan yararlanacağını söyledi. Cocu’nun Aatıf’tan da tamamen sahaya odaklanmasını istediği öğrenildi.

Haydi Dost’um!

Fenerbahçe taraftarının yolunu gözlediği ve yönetimin de transferi için çok uğraştığı Bas Dost için görüşmeler devam ediyor. Sporting Lizbon ile yollarını ayıramayan ve UEFA’lık olan golcü oyuncu için kulübü 10 milyon avrolardan 7 milyon avroya kadar indi. Sarı-lacivertliler ise rakamı daha da aşağı çekmek için uğraş veriyor. Bas Dost da kulübüyle son köz görüşüp UEFA kararını beklemeden bonservis problemini çözmeye çalışacak.