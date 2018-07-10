Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Slovakya’nın Samorin bölgesinde çalışmalarını tamamlayan Beşiktaş’ta en çok dikkat çeken isim Vagner Love oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında transfer edilen Brezilyalı futbolcu beklentileri karşılayamamıştı. Kampa götürülmeyen Negredo ile birlikte gönderilmesi gündemde olan golcü oyuncu, Samorin kampındaki performansıyla göz doldurdu. 1-1’lik Siofok maçında Beşiktaş’ın tek golünü kaydeden isim olan Love, 4-1 kazanılan Gyirmot maçında da iki defa fileleri havalandırarak yıldızlaştı. 34 yaşındaki oyuncunun Avusturya kampında da bu performansını sürdürmesi hâlinde Beşiktaş’ta kalması bekleniyor.



Töre de formda

Öte yandan kampın bir diğer yıldız ismi ise Gökhan Töre oldu. Millî oyuncu verdiği, antrenmanlardaki hırsıyla da öne çıktı. Geçen sezon sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan 26 yaşındaki oyuncu, teknik heyetten de Slovakya kampında tam not aldı. Samorin de dikkat çeken bir isim daha vardı: Mertcan Açıkgöz. Geçen sezon 21 yaş altı takımıyla şampiyonluk yaşayan kampın genç oyuncu, Gyirmot maçında Babel’e yaptığı asistle gelecek için olumlu bir izlenim bıraktı.