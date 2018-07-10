Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜMSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kumbasar, Türkiye Master Spor Organizasyonları olarak çeşitli bölgelerde ligler kurduklarını belirterek, “Türkiye Master Spor Organizasyonları (TÜMSO), 2013 yılında kuruldu. Organizasyonumuz 40 yaş üstü sporculara Türkiye genelinde organizasyonlar düzenliyor, ağırlıklı olarak da futbol. Türkiye genelinde bölgesel liglerimiz var. Bu liglerimiz 40, 50 ve 60 yaş ligi. 40 yaş üstü liglerimiz normal statlarda oynanıyor, 35 dakikalık çift devrelerden. Lig usulü oynanıyor ve 8 takım bulunuyor. Maçlarımızı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bizlere verdiği statlarda oynuyoruz. 50 yaşı da 30’ar dakika ve çift devreden oynatıyoruz. Hakemlerimiz Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) geliyor. Bunu da 40’a 80 daha küçük bir sahada 9+1 şeklinde oynatıyoruz. 60 yaş liglerimiz ise 25’er dakika, 7+1 ve 35’e 50 halı sahalarda oynanıyor. Liglerimize katılan takımlar antrenmanlarını kendileri yapıyor. Bizler İstanbul’un belli bölgelerinde İBB’nin bize tahsis ettiği statlarda hafta sonları akşam 6 ile 12 arasında oynatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Süper Lig’de oynayan futbolcular var”

Organizasyonlarında daha önce Süper Lig’de oynayan futbolcuların olduğunu da söyleyen Kumbasar, “Yine amatör oynamış veya hiç oynamamış oyuncular da liglerimize başvuruyor. Bizlerin amacı; toplumda belli yaş üstündeki bireylerin sağlıklı yaşlanmalarını gerçekleştirmek için ve kendilerine sosyal alan oluşturabilmeleri için bir zemin hazırlamak. Bu organizasyonlarla toplumsal huzura da katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu an 5 bölgede faaliyet gösteriyoruz”

Federasyon olma yolunda çalışmalar yaptıklarını dile getiren Mustafa Kumbasar, “5 yıllık bu süreçte ciddi takım sayısına ulaştık. Çeşitli bölgelerden birçok takım ligimize katılmak istiyor. Biz de şu anda 5 bölgede faaliyet gösteriyoruz. Ama şu anki başvurulardan birçok bölge daha açacağımız anlaşılıyor” diyerek sözlerini noktaladı.