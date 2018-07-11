Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda 1. ön eleme turu ilk ayağında öne çıkan karşılaşmada İskoçya şampiyonu Celtic, 45+2'nci dakikada Odsonne Edouard, 81'inci dakikada James Forrest ve 90'ıncı dakikada Callum McGregor'un golleriyle deplasmanda Ermenistan'ın Alashkert takımını 3-0 yendi.

Organizasyonun 1. ön eleme turu ilk ayağı, yarın oynanacak 8 karşılaşmayla sona erecek.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Flora (Estonya) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-4

Torpedo Kutaisi (Gürcistan) - Sheriff (Moldova): 2-1

Alashkert (Ermenistan) - Celtic (İskoçya): 0-3

Dudelange (Lüksemburg) - Videoton (Macaristan): 1-1

Vikingur (Faroe Adaları) - HJK (Finlandiya): 1-2

Shkendija (Makedonya) - The New Saints (Galler): 5-0

Cork City (İrlanda) - Legia Varşova (Polonya): 0-1

Drita (Kosova) - Malmö (İsveç): 0-3