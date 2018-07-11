Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi

Galatasaray’ın İsviçre kampında dün basının karşısına ikinci başkan Abdurrahim Albayrak çıktı. UEFA ile yapılan anlaşmalar ve kulübün içinde bulunduğu durumu dikkate alarak “Spor aklına mecburuz” diyen teknik direktör Fatih Terim’in söylemine benzer açıklama ve bir de formül Albayrak’tan geldi. Bankalara kredi için yalvarmak yerine sarı-kırmızılı kulübe gönül vermiş iş adamlarına gideceklerini belirten Albayrak “Kombineleri uzatmalarını isteyeceğiz. Locaların süresini uzatacağız. Ben uzattım başkanımız da aynı şekilde. Bazı arkadaşlarımız da destek veriyor ve ciddi paralar gelmeye başladı” ifadesini kullandı. Bu açılımın ana noktası ise taraftarın sabırla beklediği transferlerdi.



Ndiaye çok pişman

Abdurrahim Albayrak bu konuda da gidenlerin pişmanlığını ve gelecek planlarını anlattı: Ndiaye’nin gitmesini istemedik. Hocamızla konuştu ama o Galatasaray’ı anlamamış herhâlde. Çünkü şu an pişman. Şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Bu ayrılıklar bazen iyi oluyor, kulübün değerini daha iyi anlıyorlar. Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Her şeye hazırlıklıyız. A planımız, B planımız hazır. UEFA’nın limitleri içinde kalmayı tercih ediyoruz. En az 2 tane daha transfer yapacağımızı düşünüyoruz. Trezeguet hâlâ gündemimizde. Mali formüller arıyoruz. İnşallah Trezeguet’yi de kadromuza kazandıracağız. Tarık Çamdal pırıl pırıl bir insan ve çok üzgün. Ona kulüp bakıyorum. Kendisiyle dostça ayrılmak istiyoruz. Onun bir suçu yok, zamanında yüksek paralara transfer edilmiş, sözleşmesi böyle yapılmış.

BAŞKAN CENGİZ’DEN VEFA

Gürsoy’a plaket

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kulübün eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy'a plaket verdi. Sarı-kırmızılı kulüpte dört dönem yöneticilik yapan Ergun Gürsoy'u statta ağırlayan Başkan Cengiz, su sporlarına verdiği katkılardan ötürü bir teşekkür plaketi verdi.



Albayrak dogruladı ama...

Çağlar bilmecesi

G.Saray’da yerli kaleci operasyonu yarıda kaldı. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezonu K. Karabük’te geçiren Çağlar Şahin Akbaba ve kulübüyle anlaştı. Bu transferin bittiğini açıklayan yönetici Albayrak, daha sonra kendini yalanladı ve “Ben başka Çağlar’ı kastettim” diyerek şaşırttı.



ESKİ ASLAN’DAN TRANSFER

De Jong Katar’da

Katar 1. Futbol Ligi takımlarından El Ehli Doha, Hollandalı orta saha oyuncusu Nigel De Jong ile anlaştı. Katar ekibi, Alman ekibi Mainz ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki Jong ile mukavele yaptı. Tecrübeli isim 2016-2018 arası sarı-kırmızılı formayı giymişti.