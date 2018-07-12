Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da finansal sorunlar sebebiyle kesenin ağzı rahat açılamıyor. Teknik direktör Fatih Terim de eldeki oyuncular ve yapılacak nokta atışı transferlerle en iyi fayda getirecek oyun formatını oluşturmayı hedefliyor. Kurmaylarıyla birlikte gelecek sezonun teknik, taktik ve oyun planı üzerinde kafa yoran Fatih Terim, Pep Guardiola dönemindeki Barcelona modeline yakın bir saha içi formülü üzerinde duruyor. Kenar bekler Mariano, Linnes ve Nagatomo’nun da bu formata çok uygun isimler olduğunu düşünen Galatasaray teknik heyeti, oyunu hücum sahasında kabullenen, topa sürekli sahip olan, rakibi yarı alanına geçirmeyen, son adamın orta yuvarlakta olduğu bir takım oluşturma hedefinde...



Hızına güveniyor

Teknik direktör Fatih Terim’in sürati yüksek bir merkez orta saha ve geçen sezon prensi olan Denayer isteğinin de sebebi bu yüzden. Tecrübeli teknik adam geri dönüşlerin yoğun olmayacağı oyun planında rakibin ani ataklarını kesecek hızlı oyuncu istiyor. Belçikalı stoper Denayer’in hızına güvenen Terim’in, yöneticilerden ricası genç savunmacının bir an önce takıma kazandırılması. Öte yandan Henry Onyekuru transferiyle kanat gücünü daha da yükselten sarı-kırmızılılarda oyuncunun sık sık da santrfor bölgesinde görülebileceği kaydedildi.

18’lik yeni Elmander

Kuzey Avrupa’da kabiliyetli, mücadeleci futbolcu arama çalışmaları sonuç verdi. Elmander’in önerisinin ardından Ümit Davala ile Necati Ateş ikilisinin izlemeye gittiği Rosenborglu Erik Botheim için görüşmeler devam ederken, 18 yaşındaki oyuncunun imzaya yakın olduğu belirtildi. Aynı Elmander gibi hırslı, mücadele gücü yüksek ve gol vuruş tekniği üst düzey olan Botheim’in transferinin kısa bir süre sonra açıklanacağı kaydedildi.

Prim 3 puana!

Galatasaray’ın Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Mustafa Cengiz burada samimi açıklamalarda bulundu: Son Nijeryalı transferimize (Henry Onyekuru) sadece galibiyet primi ile anlaştık. İnşallah arkadaşları ‘Sen ne yaptın’ demez. Üç maç üst üste mağlubiyet alıp görevi devretmezsem, hedefim, futbolculara sadece galibiyet için prim vermek. Fransa, dünya şampiyonluğuna gidiyor, galibiyet primi 17 bin avro. Biz, 25 bin avro veriyoruz. Zamanında böyle anlaşılmış. Bunu düzelteceğiz...

Trezeguet S. Prag’da

Galatasaray’ın transfer döneminin başında beri peşinde olduğu Kasımpaşalı Trezeguet, Çekya’ya uçtu... Çinli bir yatırımcı tarafından alınan Slavia Prag, Trezeguet’in serbest kalma maddesi olan 5 milyon avroyu ödeyerek Mısırlı futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu transferin Çekya futbol tarihinin en pahalı transferi olduğu belirtildi.