Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, dün akşamki idmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İstanbul’da yaptığı açıklamada Negredo’yu takımda görmek istemediğini söyleyen Güneş, İspanyol oyuncu yönetimin isteğiyle kampa katılınca sitem dolu açıklamalar yaptı. Takımdan ayrı çalışan Negredo’nun yüzüne bile bakmayan Güneş, “Biz de oyuncumuzu eleştiriyoruz. İşte diyoruz ‘1,5 aydır niye sakatsın?’ Sakatlığını tedavi et, gel buraya. İşte bir tanesi geldi, haber verdiler ki belki idmana çıkar. O zaman niye geldi? Biz buraya çalışmaya geldik. Sakat olan İstanbul’a gitsin. Transferde nasıl bir gelişme olacağını başkan gelince görüşürüz” dedi.



Elimizdeki kadro netleşmedi

“Benim burada oyuncuları çalıştırma ve yarıştırma durumum var. Şu anda elimizdeki kadrodaki oyuncuların durumları netleşmedi” diyen Güneş, “Elimizde sayısı az olsa da bir kadro var. Negredo, Galatasaray maçında sakatlanmıştı. İstanbul’a sakat gelmişti. O yüzden bizle çalışmamıştı. Burada dördüncü senemi yaşıyorum. Çok oyuncu gidip geldi. Ekonomik olarak gerekiyordu. Sen normalde Babel’i, Cenk’i, Tosic’i gönderir misin? Ama şartlar gereği önemli oyuncularımızı bazen gönderebiliyoruz. Vida gelirse stoperde sürpriz olmaz. Babel, Quaresma, Vida ile ilgili bir sürü şey yazılıyor. Geçen sene bir şampiyonluk kaybettik. Bu sene bunu yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

SÜPER ÜÇLÜ

Beşiktaş’ın yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ile İlhan Mansız dün kampa katılarak görevlerine başladı. Yardımcılarıyla poz veren Şenol Güneş, “İkisinin de futbolculuğundaki marka değerini biliyoruz. Beşiktaş’a katkı yapmak için buradalar” dedi. Guti, “Şenol Güneş’ten çok şey öğreneceğim” derken, İlhan Mansız, “Yuvama farklı bir görevle geri döndüm. 2002 Dünya Kupası’nda Şenol Güneş ile futbolcu-hoca olarak çalıştık. Hızla açığımı kapatıp takıma faydalı olmaya çalışacağım” ifadelerini kullandı.

RAKİP SHAKHTAR

Beşiktaş’ın, Avusturya kampında oyuncuların neşeli ve hırslı oluşları dikkati çekti. Çift kale maçı kazanan takım galibiyet pozu verdi. Siyah-beyazlılar Avusturya’daki ilk hazırlık maçında bugün 19.00’da Shakhtar ile karşı karşıya gelecek. Mücadele Smart Spor’dan yayınlanacak.

10 numara Vida’ya bağlı!

Son iki sezondur transferde akıllı bir politika izleyen bazı futbolculardan ciddi kâr eden bazılarında ise hayal kırıklığı yaşayan siyah-beyazlılarda bu sezonun parlayan yıldızı Domagoj Vida... Devre arasında alınan Dünya Kupası’nda ise çok iyi bir performans sergileyip transferin gözdesi olan Hırvat stoper için Premier Lig’den talipler vardı. Özellikle Everton Kulübü, Vida’yı ciddi şekilde gündemine almış ve 15 milyon avroyu gözden çıkarmıştı. Şu anda beklemede olan Fikret Orman yönetimi cazip bir teklif gelirse ona göre yol haritasını belirleyecek. Vida’nın satışı aynı zamanda 10 numara transferinde de belirleyeci olacak. Orman yönetiminin düşündüğü 20 milyon avro verilirse savunmacı satılacak ve 10 numara ile stoper alınacak.