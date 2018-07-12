Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Yeni sezona İsviçre’de hazırlanan Fenerbahçe’de Volkan Demirel basının karşısındaydı. Yönetimin yeni sözleşme yaptığı tecrübeli eldiven duygu ve düşüncelerini anlattı, yeni teknik direktör Phillip Cocu ile ilgili izlenimini dile getirdi. Demirel, özel görüşmelerde yaptığı Hollandalı teknik adam için “Herkesle çok sıcak, futbolcuların ne yapmak istediğini veya futbolculardan ne beklediğini çok iyi biliyor. Çünkü çok yakın zamanda futbolu bırakmış. Saha dışında da bire birde çok iyi diyalogları olan bin hoca. İnşallah sezon sonuna kadar böyle devam eder. Biz de hocamıza yardımcı olmak adına onun istedikleri doğrultusunda hareket edersek bence başarılı olacağımızı düşünüyorum” diye konuştu. Cocu’nun futbolculuğunda kendisine gol atması da sorulan Volkan “Tabii ki atacak, futbolcu adam sonuçta” ifadelerini kullandı.



Rekoru kıracağım

“Ben bu camianın evladıyım. Benim için bu camiada kalmak önemli, 1 sene 5 ay süre zarfı önemli değil. Zaten ben iyi olduğum sürece bu böyle devam edecek” diyen ve sözleşme süresi sorulan Demirel “Sözleşmenin yılı yok, sınırsız bir sözleşme. Uzun yıllar olacak” şeklinde esprili bir cevap verdi. F.Bahçe’ye hiçbir zaman kırgınlığı da olmadığını ifade eden Volkan rekor düşüncesini de açıklayıp “Amacım Fenerbahçe tarihinde en fazla forma giyen futbolcu olan Müjdat Yetkiner’i geçmek. (Rekoru kırmak için 62 maça ihtiyacın var hatırlatması üzerine) Bu sene 40 maç oynarım ama sonrasına bakarız” dedi. Volkan Demirel Dünya Kupası’nda hatalı gol yiyen Muslera’ya da destek verip “Muslera hatalı gol yedi diye kötü kaleci olmuyor. İlk fırsatta arayacağım” diye konuştu.

Aatıf şaşkınlığı

Kanarya’da sürekli gönderilmesi gündeme gelen Aatıf’a yeni teknik direktör Phillip Cocu kol kanat gerdi! Hollandalı teknik adamın, Faslı oyuncuyla ilgili şaşkınlığı ise geçen sezon taraftarın gösterdiği tepkiydi. Sarı-lacivertli takımın geçen sezonki maçlarını izleyen ve analizlerde bulunan Cocu, Aatıf konusunda “Çok faydalı ve kabiliyetli bir oyuncu. Oyunun iki yönünde de önemli katkıları var. Bunlar görülmüyor mu? Taraftarların reaksiyon göstermesini ve sevmemesini anlamıyorum” dedi.



Olumsuz bir tarafı yok

Kanarya’nın teknik patronu “Geçen sezon da çok fazla oynamış süre almış. İzlediğim maçlarda olumsuz bir tarafını görmedim” dediği Aatıf’ın arkasında durup onu en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğini de vurguladı. Kaldı ki, bu bağlamda oyuncuyla da özel bir görüşme yapıp “Sen benim oyun sistemimde önemli bir oyuncusun. Sana güveniyorum ve yeni sezonda bu takımın en önemli ismi olacaksın” dediği öğrenildi.

COCU’DAN TALİMAT

Kaleciler de paslaşacak

Oyuncularla bire bir bilgilenen ve isteklerini tek tek anlatan teknik direktör Phillip Cocu, kalecilerin de takımla birlikte pas çalışmalarına katılmalarını talep etti. Hollandalı teknik adam, kalecilerin pas teknikleri ve pas alışkanlarını geliştirmeleri gerektiğini ifade etti.



YENİLER KAMPTA

Berke-Barış idmanda

F.Bahçe’nin yeni transferleri Barış Alıcı ile kaleci Berke Özer dün kampa katıldı. Öğleden sonra İsviçre’ye gelen iki futbolcu, akşam idmanında takımla birlikte çalıştı. Yeni takım arkadaşlarıyla tek tek tanışan genç oyuncularla Hollandalı teknik adam Phillip Cocu özel olarak görüşme yaptı.



ELJIF’İN YERİ GARANTİ

Cocu’nun 11’i şekilleniyor

Sarı-lacivertlilerin yeni sezondaki oyun anlayışı gibi kadrosu da merak ediliyor. Teknik direktör Phillip Cocu’nun kafasındaki 11’i yavaş yavaş şekilleniyor. Orta sahada Eljif ile Josef’in yeri garanti, önlerinde Giuliano, ileri uçta ise Valbuena ile Aatıf olacak. Forvette de Soldado.

F.Bahçe’yi öğreteceğiz

Volkan Demirel, Altınordu’dan alınan genç kaleci Berke’nin kendini örnek alması ve kaleci olmasıyla ilgili de “Ben de onda kendimi görüyorum. Demek ki karşılıklı duygular var. Onun yetişmesi adına elimden geleni yapacağım. Biz Fenerbahçe’yi öğreteceğiz, ona kaleciliği değil. Uzun yıllar Fenerbahçe’ye hizmet edecektir. Çok genç ben onun yaşındayken top tutmayı bilmiyordum. İnşallah Fenerbahçe’deki Türk kaleci geleneği devam eder” dedi.