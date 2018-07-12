Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Kupası finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz izlenecek mi? Fransa Hırvatistan maçı ne zaman gibi bilgiler spor severlerin bugün en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kupayı kaldıracak olan takım belli oluyor. Peki Dünya Kupası finali ne zaman oynanacak? Fransa Hırvatistan maçı ne zaman? Bilgiler haberimizde...

FRANSA, KUPAYA DAMGA VURAN BELÇİKA'YI GEÇTİ

2018 Dünya Kupası'nda 2-0 geriye düştüğü Japonya karşısında müthiş bir geri dönüşe imza atarak 3-2 galip ayrılan ve adını çeyrek finale yazdıran Belçika, yarı finalde de favorilerden gösterilen Brezilya'yı eleyerek adeta Dünya Kupası'na damga vurmuştu. Yarı finalde Fransa ile karşılaşan Belçika daha fazla direnemedi ve maçtan 1-0'lik galibiyetle ayrılan Fransa adını finale yazdırdı.

HIRVATİSTAN UZATMADA GALİP AYRILDI

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası Yarı Final ikinci maçında İngiltere ile karşılaşan Hırvatistan, Cüneyt Çakır'ın yonettiği maçta 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın uzatma devrelerinde bulduğu golle 2-1 galip ayrılaran Hırvatistan adını finale yazdırmayı başardı.

FRANSIZLAR KUPAYI YENİDEN İSTİYOR

Fransızlar, 1998'de ev sahipliğini yaptığı Dünya Kupası'nda ilk kez finale yükselmiş ve Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek şampiyonluğunu elde etmişti. Almanya'da 2006'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ikinci final başarısını yakalayan Fransa, penaltı atışları sonucunda İtalya'ya kupayı kaybetmişti.

HIRVATİSTAN'IN İLK FİNALİ

Beşinci Dünya Kupası deneyimini yaşayan Hırvatlar, ilk katıldığı şampiyona olan 1998'de yarı final oynama başarısını göstermişti. Hırvatistan, Fransa'nın ev sahipliği yaptığı turnuvada yarı finalde ev sahibi ekibe 2-1 mağlup olarak final şansını kaçırmıştı.

Hırvatistan 2002, 2006 ve 2014'te düzenlenen Dünya Kupalarında ise gruptan çıkmayı başaramamıştı.

FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa-Hırvatistan maçı 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'den itibaren TRT 1 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.