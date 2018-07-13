Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Takımın önemli isimlerinden biriyle ilgili flaş bir karar, bütün dengeleri bozdu... İşte o detaylar...

Yeni sözleşme konusunda Beşiktaş ile anlaşma sağlayamayan ve bu nedenle hazırlık kampına katılmayan Atiba Hutchinson ipleri koparıyor.

Şu anda ülkesinde bulunan Kanadalı oyuncunun menajerinin, birkaç takım ile görüşme halinde olduğu ortaya çıktı. Ve Beşiktaş'ta taraftarın sevgilisi Atiba Hutchinson ile yolların ayrılmasına ramak kaldı...

Teknik direktör Şenol Güneş her ne kadar takımda kalmasını istese de yeni sözleşme konusunda yönetimin Kanadalı oyuncu ile anlaşamaması kafaları karıştırmıştı.

Gelinen son noktada Siyah-Beyazlı yönetimin 1 yıllık sözleşme ve maç başı ödeme teklifini reddeden Atiba'nın menajerinin bazı kulüplerle temas halinde olduğu ortaya çıktı.

5 sezon formasını giydiği Beşiktaş'tan ayrılmak istemeyen ancak transfer görüşmeleri esnasında yönetimin tutumundan rahatız olduğu öğrenilen 35 yaşındaki oyuncunun, son bir kez daha Beşiktaş ile masaya oturmak istediği, anlaşma olmaması halinde ise gelen ciddi teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.