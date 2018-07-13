Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'yı renklerine bağlayan sarı lacivertliler, eski oyuncusunu da geri getiriyor... İşte, Fenerbahçe camiasında çok konuşulacak ve tartışılacak bu transfer hamlesi...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Fanatik'in; goal.com'un İngilizce yayım yapan sitesine dayandırdığı habere göre Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un Sırp oyuncusu Lazar Markovic'i kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

Liverpool gelecek planlamasında yer vermediği Markovic'i 2015-16 sezonunda Fenerbahçe'ye; ardından Sporting Lizbon, Hull City ve Anderlecht'e kiralamıştı.

İngiliz ekibinin, sözleşmesi 2019'a kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncuyu bir kez daha kiralık göndermeyi planladığı ve sarı lacivertli ekibin bu karar üzerine harekete geçtiği öğrenildi.

Son olarak Belçika ekibi Anderlecht'te oynayan Markovic, burada çıktığı 8 resmi karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

Markoviç, 2015-16 sezonunda Fenerbahçe formasıyla çıktığı 21 resmi maçta ise 2 gol, 3 asistle oynamıştı. (Fanatik)