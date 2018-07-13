Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, spor müdürlerinin sorularını cevapladı. Bir takım kurup, bunu her sene değiştirmekten ziyade takımı küçük dokunuşlarla güçlendirmenin doğru olduğunu belirten tecrübeli çalıştırıcı “Büyük takımlarda temel çok fazla zedelenmemelidir. Çekirdek grup takım içerisinde muhafaza edilebilmelidir. Şöyle bir strateji yapacağız; yarışmacı takımımız yarışırken, diğer yandan da herhangi bir oyuncuya bir şey olursa, daha iyisini de bulma amacıyla takımı hazırlamalıyız” dedi. Galatasaray markasına değer katacak bir akademi yapmak için uğraştıklarını vurgulayan Fatih Terim “Galatasaray futbol takımına değer katacak akademiyi kazandırmak üzere harekete geçtik. Oradan en kısa zamanda Galatasaray adına iyi şeyler alacağımızı ümit ediyorum” dedi.

Hoş geldin Onyekuru

Galatasaray, Everton’dan kiralanan Henry Onyekuru’yu resmen açıkladı. İngiliz kulübüne 800 bin avro, oyuncuya da 1,2 milyon avro garanti ücret verilecek. Ayrıca galibiyet başına 10 bin avro ödenecek. Genç oyuncuyu ‘Hoş geldin’ diyerek karşılayan Fatih Terim, daha sonra bütün oyunculara Onyekuru’yu alkışlattı. Diğer taraftan Dünya Kupası’nda yer alan Belhanda da dün kampa katıldı.

300 oyuncu izliyoruz

Altyapıya çok önem verdiklerini belirten Terim “En azından şu kısa dönem içerisinde altyapıdan birçok oyuncuyu bizim tarafımıza yanaştırmış gibi görünüyoruz. Önce akademi bunun arkasından Galatasaray Türkiye Ligi’nde, Türkiye Kupası’nda ve Avrupa Kupası’nda başarılı olmasını sağlayacak kadro kurmak için kolları sıvadık” dedi. Terim “Beğendiğim oyunculardan birisi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz doğru. Barcelona’da oynamıyordu, yedekti. Kolombiya’da da yedekti. Ama ilk maç hatalı gol yiyince iki stoperi değiştirdiler” ifadelerini kullanarak hedefindeki stoperi işaret etti. Tecrübeli teknik adam “UEFA’nın yaptırımdan dolayı yerli, yabancı 300’e yakın oyuncu grubunu arkadaşlarımla beraber her gün izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa’dan men yok

İtalyan devi Milan’ı 1 yıl Avrupa kupalarından meneden UEFA, Galatasaray’ın dosyasını da yeniden incelemeye almıştı. UEFA’dan dün sarı-kırmızılılara müjdeli haber geldi. Yapılan incelemede Milan ile Galatasaray’ın dosyalarının farklılık gösterdiği belirtildi. Milan’ın UEFA’ya gerçekçi bir plan sunamadığı ifade edilirken Galatasaray’ın planı ‘gerçekçi ve makul’ görüldü.

Hayallerimin takımındayım

Galatasaray’ın 24 yaşındaki forvet oyuncusu Sinan Gümüş, Bein Sports’a açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyen Sinan, “Umarım bu sene de şampiyon oluruz. Konyaspor maçında attığım golü unutamam. Şampiyon olunca hissettiğim şey mutluluktu. Küçükken herkesin bir hayali vardır, benim hayalim de Galatasaray’da oynamaktı” dedi.

Badou Ndiaye dönüyor mu?

16 milyon avroya Stoke City’ye satılan Badou Ndiaye için Galatasaray yönetimi yeniden harekete geçti. Senegal’de yayın yapan Elite Sport Mag adlı haber sitesi, sarı-kırmızılıların Ndiaye’nin menajeriyle anlaşmaya vardığını iddia etti. Ancak haberde West Ham’ın da oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken, iyi bir teklif gelmesi hâlinde Ndiaye’nin Premier Lig’i tercih edeceği ifade edildi.

Aslan’ın rakibi Wil

Galatasaray, bugün yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk maçında çıkacak. Sarı-kırmızılılar, İsviçre’nin FC Wil ekibiyle karşılaşacak. Zürih’teki Utogrund Stadı’nda gerçekleşecek olan mücadele, 16.00’da başlayacak. Karşılaşma, güvenlik tedbirleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.