Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası’nda adeta destan yazıyor. Bu destanın en büyük kahramanı ise 51 yaşında genç bir teknik adam olan Zlatko Dalic. Dünya Kupası elemelerine Türkiye beraberliğiyle başlayan Hırvatlar sonrasında üst üste galibiyetlerle grup liderliğini ele geçirirken, Türkiye mağlubiyeti ve Finlandiya beraberliğiyle zirveden düşünce Anti Cacic’le yollar ayrıldı. Federasyon Başkanı efsane futbol adamı Davor Suker tecrübeli hocanın yerine son 6 yılını ülkesinden ve gözlerden uzak Arap takımlarında geçiren Zlatko Dalic’e takımı emanet etti. Onun hırsına ve futbol bilgisine güveniyordu. Ukrayna galibiyetiyle takımını play-off’lara taşıyan Dalic, sonrasında Yunanistan’ı bir beraberlik, bir galibiyetle geçip Hırvatistan’ın Dünya Kupası trenini yakalamasını sağladı. Dalic’in görevi aslında bitmişti. Ancak Suker, takımın Rusya’ya Dalic’le gideceğini belirtip genç hocayla yeni kontrat imzaladı.

Kalinic’i eve gönderdi

Asıl macera da bundan sonra başladı. Hırvatlar Dünya Kupası’ndaki ilk maçında Nijerya’yı 2-0’la geçerken Nikola Kalinic kriziyle sarsıldı. Milan forması giyen tecrübeli oyuncu yedek başladığı maçta oyuna sonradan girmek istemeyince disiplinden taviz vermeyen Dalic “Hadi eve” diyerek Kalinic’i kamptan gönderdi. Sonrasında muhteşem 3-0’lık Arjantin galibiyeti geldi. İzlanda karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle Hırvatlar son 16 turuna adını lider olarak yazdırdı. Önce Danimarka, sonra da ev sahibi Rusya karşısında yüz yirmişer dakikanın ardından gelen seri penaltı zaferleri Hırvatistan’ı yarı finalde İngiltere’nin karşısına çıkardı. Yorgun olması beklenen, üstelik maçta da 1-0 geriye düşen Hırvatlar maçı 1-1’le uzatmalara taşırken, 109’da Mandzukic’in golüyle kendisini finalde buldu. Dokuz ay önce Avrupa’dan bile uzakta olan bir hoca, şimdi namağlup bir şekilde Hırvatistan’ın başında dünya şampiyonluğu hayalleri kuruyor…

Bir İzlanda, bir Türkiye

Hırvatistan Dünya Kupası grup elemeleri ve Rusya’daki şampiyonadaki son 18 maçta sadece iki yenilgi aldı. Bunlardan biri İzlanda, biri Türkiye’ye karşıydı. Grup elemelerinde bir beraberlik, bir galibiyetle iki maçta da Hırvatistan’a yenilmeyen Türkiye Dünya Kupası’nı evinde izlerken Hırvatlar finale adını yazdırdı.

Final maçı Pitana’nın

2018 FIFA Dünya Kupası’nda Fransa ile Hırvatistan arasında pazar günü oynanacak final maçını Arjantinli hakem Nestor Pitana, Belçika ile İngiltere arasında yarın oynanacak üçüncülük maçını ise İranlı hakem Alireza Faghani yönetecek.

Luka Modric...

Henüz 6 yaşındayken, dedesi vuruldu.

Mülteci hayatı yaşadı.

Bomba sesleriyle büyüdü.

Futbol oynamak için çok utangaç ve zayıf olduğu söylendi.

Hırvatistan’ı, Dünya Kupası finaline taşıdı.

Bugün dünyanın en iyi orta sahası oyuncusu olarak kabul ediliyor.

Zlatko Dalic...

Hırvatistan’ın Bosna doğumlu teknik direktörü.

En yakınları, 11 Temmuz 1995 tarihinde katliama uğradı.

11 Temmuz; Srebrenitsa katliamının yıl dönümü.

11 Temmuz 2018’de komşu ülkeyi Dünya Kupası’nda finale çıkardı…

Dalic’in son 6 yılı:

Al-Hilal U23 takımı teknik direktörlüğü

Al-Hilal teknik direktörlüğü

Al-Ain teknik direktörlüğü

Emirates teknik direktörlüğü

Al-Ain teknik direktörlüğü

Hırvatistan’la Dünya Kupası finali

Zagreb ayakta

Hırvatistan’ın tarihî başarısı ülkeyi sokağa döktü. Başkent Zagreb’de Hırvatlar coşkulu kutlamalar yaparken ülke basını “Bitmeyen aşk” başlıklarını attı. “Hırvatlar Moskova’yı inletti” ifadelerini kullanan gazeteler, “Luzhniki Stadı yanıyor. Şimdi sırada Fransa var” değerlendirmesinde bulundu.

Bu çocuklar normal değil

Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, büyük zaferin keyfini çıkardıklarını söyledi. “Tarih yazdık” diyen Dalic “Şimdi atılacak bir adım daha kaldı; şampiyonluk. Bu çocuklar normal değil. 120 dakika inanılmaz savaştılar, çıkmak isteyen var mı diye sordum, hiçbiri istemedi. Bu noktaya geldik, kupayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski İngiliz hakem söylüyor: Çakır'ın suçu yok

Yarı finalde Hırvatistan’a 2-1 yenilerek finali göremeyen İngilizler yine de takımlarıyla gurur duyuyor. Daily Express “Rüyayı yaşadık” derken The Telegraph gazetesi, İngiltere’nin Dünya Kupası’na vedasını “Başınızı dik tutun” manşetiyle verdi. Daily Mail gazetesinde “Eve dönüyorlar” başlığı kullanılırken, şampiyonluğa bu kadar yakınken elenmenin milyonlarca taraftarı gözyaşlarına boğduğu ifade edildi. Bu arada İngiliz taraftarların bazıları mağlubiyetin sorumlusu olarak Cüneyt Çakır’ı gösterirken, pozisyonları tek tek değerlendiren İngilizlerin eski FIFA hakemi Mark Halsey “Çakır’ın suçu yok” dedi.