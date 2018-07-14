Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika İngiltere maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? ile ilgili merak ettikleriniz haberimizde. 2018 Dünya Kupası 3.lük maçında Belçika, İngiltere ile karşı karşıya geliyor. Çeyrek finalde Japonya'yı müthiş bir geri dönüşle eleyen Belçika, yarı finalde Fransa'ya 1-0 kaybederek 3.lük maçı oynamaya hak kazandı. Öte yandan İngiltere ise çeyrek finale İsveç'i 2-0 geçip, Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu. Peki merakla beklenen Dünya Kupası'nın 3.sünü belirleyecek Belçika İngiltere maçı şifresiz canlı izle ve skoru kaç kaç? İşte detaylar...

Belçika - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2018 Dünya Kupası 3.lük maçında karşı karşıya gelecek olan Belçika - İngiltere mücadelesine Saint Petersburg Stadı ev sahipliği yapacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar tg.com.tr'de... Saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada İran Futbol Federasyonundan Alireza Faghani düdük çalacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Rusya'daki ikinci maçları

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonada aynı grupta yer alan Belçika ile İngiltere, bu turnuvadaki ikinci maçlarına çıkacak.

İki ekip G Grubu'nun son mücadelesinde karşı karşıya gelmiş kazanan taraf 1-0'lık sonuçla Belçika olmuştu.

Belçika grubu 9 puanla lider tamamlarken, İngiltere 6 puanla ikinci sırada yer alarak bir üst tura çıkmıştı.