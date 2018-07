Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

İSVİÇRE

İskenderun’da 1985’te bir çocuk dünyaya geldi. Futbolun peşinde koştu, yetenekli İNANçlı ve her zaman üzerine koyarak istikrarlı bir gidişat sergiledi. Kulüp kariyerinde Dardanel, Vestel Manisa, Trabzonspor ve Galatasaray vardı ama sarı-kırmızılı renkler onun dünyasında farklı bir anlam ve önem arz etti. Dile kolay! Günümüz futbol anlayışının istikrarsız gidişatında o zaman zaman hedef hâline getirilse de istikrarlıydı ve sezon sonlarında kazanan tarafta oldu. Galatasaray kariyerinde 7 sezonu geride bıraktı 8’inciye yelken açtı. İşte o Selçuk İnan İsviçre kampında da sorularımızı içtenlikle cevaplandırdı.



KENDİMİ G.SARAY'A ADADIM

Taraftarın geçtiğimiz sezon sana verdiği ekstra destek için ne diyorsun?

Taraftarlarımızla aramda hiçbir zaman kopukluk olmadı. Galatasaraylı olduğum için Galatasaray’ı tercih ettim ve kazandığım kupalarla ne kadar doğru bir karar verdiğimi her gün bir kez daha görüyorum. Performansım düşük olduğunda eleştirildiğim oldu ama futbolun içinde bunlar var. Kendimi ve her şeyimi Galatasaray’a adadım. Taraftarımızın bunu görmesi güzel.

KULÜP İÇİN SEVİNDİM

Geçen sezonki şampiyonluk kariyerinde ne ifade ediyor?

Bizim için en önemli şampiyonlukardan biriydi. Birçok zorluk yaşadık ama kulübün geleceği için çok önemli olan bu şampiyonluğu elde ettik. İlk şampiyonluğumda daha çok kendi adıma sevinmiştim bu defa kulüp adına sevindim. Bu seneye gelince, burası Galatasaray ve hedef her zaman şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olmak istiyoruz ama bunun yolu ligde şampiyon olup her sene Şampiyonlar Ligi’nde yer almaktan geçiyor. Bu sene zor olacak çünkü hem lig hem Şampiyonlar Ligi’ni bir arada götürmek kolay değil. Daha fazla fedakârlık yapmamız gerekecek.



TABULARI YIKMAK ZOR

Önceki yıllara göre performansının ne durumda?

Türkiye’de tabuları yıkmak çok zor. Galatasaray, Türkiye’nin en büyük kulübü ve sürekli değişikliklerle yaşamak kolay değil. Sık sık yaşanan teknik adam ve takım arkadaşlarımızın değişimi gibi konular performansımızın iyi veya kötü farklılık göstermesine sebep olabiliyor. Futbolun bir takım oyunu olduğunu unutmamak gerekiyor. Dünyanın en iyi oyuncusu (Messi) hakkında bile Dünya Kupası’ndan sonra soru işareti oluştu. Yaşanan değişimler performansımı etkiliyor ama geçmişteki hatalarımı tekrarlamamaya çalışıyorum.



FATİH HOCA BENİ İYİ TANIR

Fatih Terim senin için ‘Göreve gelmeseydim satılabilirdi’ demişti. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?

Fatih Hoca beni çok iyi tanıyor. O dönem yalnız kaldığımı hissettim ve sıkıntılı bir dönem yaşadım. Futbolcular zaman zaman içine kapanıp böyle durumlar yaşayabilir ama Galatasaray’dan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Ama yönetimlerimiz ve hocalarım beni göndermeyi düşündü mü bunu bilmiyorum. Fatih Hoca geldikten sonra zaten bu sıkıntılar kalmadı ve şampiyonluğu kazandık.

BABAM HEP ANLATIRDI

Geriye dönüp baktığında neyi değiştirmek isterdin?

Kariyerim adına değiştirmek istediğim bir şey yok. Ülkemiz adına konuşacak olursam, babam Galatasaray-Fenerbahçe maçlarını iki takım taraftarlarının birlikte izlediğini anlatırdı. Bunu tekrar yaşamayı isterdim.



Aktif futbol hayatın bittikten sonra ne yapmayı planlıyorsun?

Futbolun içinde kalmak istiyorum ama bunla ilgili bir plan yapmadım. Bu sene kontratımın son senesi şu an tamamen Galatasaray’ın başarısına odaklanmış durumdayım.

HAZARD'I İZLEMEK KEYİF

Birlikte oynamaktan en keyif aldığın oyuncu kimdi?

Çok sayıda yetenekli oyuncuyla oynadığım için sadece birini söylemem diğerlerine haksız olur. Ama karşılıklı oynadığım oyuncuları düşünecek olursam Belçika’nın yıldızı Eden Hazard’ı diğerlerinden ayırmam gerek. Gerçekten de harika bir oyuncu.

KADIKÖY UNUTULMAZ

Futbola dair en güzel hatıran hangisi?

Kadıköy’de kazandığımız şampiyonluk.



Bu sezon yarışı daha mı zor olur?

Geçen sezon yarışın son haftaya kadar süreceğini tahmin etmiştim. Bu sene de zor olacaktır. Takım olarak daha sağlam duran avantajlı olacak çünkü kadro ve kalite konusunda herkes aşağı yukarı eşit.

Gruplarda Hırvatistan’ı yenmiştik. Onlar finale kaldı biz şampiyonaya katılamadık. Biz neden yokuz?

Hırvatistan kadrosu 10 senedir birlikte oynuyor. İstikrar futbolda son derece önemli. Bu tarz takımlardaki futbolcu arkadaşlarımızla görüştüğümüzde sabrın önemli olduğunu vurguluyorlar. Bizim önce bütün turnuvalara katılmamızı sağlayacak bir düzen oturtmamız gerekiyor. Oralarda başarılı olma işi daha sonra gelmeli.



Modric Dünya Kupası’nda üst düzey bir performans sergiliyor. ‘İspanyol olsa Ballon d’Or’u kazanırdı’ yorumları var. Futbolda pasaport önemli mi?

Tam olarak böyle söylemek doğru değil ama futbolda Almanya, İspanya ve İngiltere gibi gelişmiş ülkeler var ve bu durum bazı oyuncuların daha önde olmasını sağlıyor. Biz bu konuda Hırvatistan’ın da gerisindeyiz. Modric çok kaliteli ve Iniesta kadar iyi bir oyuncu belki de Hırvat olmasına rağmen Ballon d’Or’u kazanabilir.



Dünya Kupası finalinde kimi destekliyorsun?

Ben Hırvatistan’ı destekliyorum çünkü birçok defa karşılaşıp artık arkadaş olduk. Tatillerde karşılaştığımız zamanlarda da sürekli olarak konuşuyoruz.

VAR'A SICAK BAKMIYORUM

VAR sistemi hakkında ne düşünüyorsun?

VAR’a (Video Yardımcı Hakem Sistemi) ilk başta pek sıcak bakmıyordum ama bu düşüncem Dünya Kupası maçlarını izledikten sonra tamamen değişti. Ülkemizde hakemler çok fazla yıpratılıyor en azından gol bölgelerindeki haksızlıkların önüne geçmek için güzel olacağını düşünüyorum.